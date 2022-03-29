İBB başkanı Ekrem İmamoğlu trafik sorununu böyle çözdü! İmamoğlu’nun skandal icraatına büyük tepki: Her şey sana güzel

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğu dönemde "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen Ekrem İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelerken tekne kullanmanın sefasını sürdü. İmamoğlu'nun çevre kirliliğini denetleme görevi yapması gereken 'Çevre 1' teknesini 'makam aracı' olarak tahsis etmesine vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı: Kendisine hizmet için seçilmiş. Her şey İmamoğlu'na güzel