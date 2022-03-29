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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu trafik sorununu böyle çözdü! İmamoğlu’nun skandal icraatına büyük tepki: Her şey sana güzel

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğu dönemde "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen Ekrem İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelerken tekne kullanmanın sefasını sürdü. İmamoğlu'nun çevre kirliliğini denetleme görevi yapması gereken 'Çevre 1' teknesini 'makam aracı' olarak tahsis etmesine vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı: Kendisine hizmet için seçilmiş. Her şey İmamoğlu'na güzel

Giriş Tarihi: 29.03.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 06:59
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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu trafik sorununu böyle çözdü! İmamoğlu’nun skandal icraatına büyük tepki: Her şey sana güzel

SABAH'ın dün manşetten duyurduğu "Trafik Sorununu Böyle Çözdü!" başlıklı haberi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu trafik sorununu böyle çözdü! İmamoğlu’nun skandal icraatına büyük tepki: Her şey sana güzel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bünyesinde 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiğini ortaya çıkmıştı.

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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu trafik sorununu böyle çözdü! İmamoğlu’nun skandal icraatına büyük tepki: Her şey sana güzel

İmamoğlu'nun işe gelip gitmek için kullandığı 'Çevre 1' teknesiyle Beylikdüzü- Yenikapı arasında toplamda 256 kez sefer yaptığı, teknenin günlük yakıt maliyetinin 12 bin lira olduğu tespit edilmişti.

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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu trafik sorununu böyle çözdü! İmamoğlu’nun skandal icraatına büyük tepki: Her şey sana güzel

İstanbullu her gün trafikle boğuşurken İmamoğlu'nun kendi rahatı için üstelik çevre görevi yapması gereken bir tekneyi makam aracı gibi kullanması ve yakıt sarfiyatı ile israfa yol açması büyük tepki çekti.

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İBB başkanı Ekrem İmamoğlu trafik sorununu böyle çözdü! İmamoğlu’nun skandal icraatına büyük tepki: Her şey sana güzel

Vatandaşlar, "İstanbullu kara gömülmüşken kar temizleme araçları ile balıkçıya giden İmamoğlu, hizmet teknesini özel yata çevirmiş", "Her şey İmamoğlu için çok güzel" şeklindeki paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.