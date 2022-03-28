28 Mart 2022, Pazartesi
28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular
28 Mart koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tarafından her gün belirli saatte koronavirüs vaka sayısı açıklanıyor. Günlük vaka sayısında düşüş yaşanırken, bugünkü vakaların kaç olduğu araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son açıklamasında salgınla mücalenin kolaylaştığını ve vaka sayılarının düştüğünü bildirdi. Peki, 28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum nedir? Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 17:17
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