28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular

28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular

28 Mart koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tarafından her gün belirli saatte koronavirüs vaka sayısı açıklanıyor. Günlük vaka sayısında düşüş yaşanırken, bugünkü vakaların kaç olduğu araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son açıklamasında salgınla mücalenin kolaylaştığını ve vaka sayılarının düştüğünü bildirdi. Peki, 28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum nedir? Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 17:17
  • 1
  • 12
28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular

28 Mart koronavirüs vaka sayısı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme Platformu sayfası üzerinden her gün, günlük vaka sayıları açıklanıyor. Son bir haftada vaka sayısında düşüş yaşandığı görülürken, gözler bugünkü tabloya çevrildi. Peki, 28 Mart koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular

28 MART KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 28 Mart Pazartesi günkü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük vaka sayısının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

  • 3
  • 12
28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI SON DURUM

27 Mart Pazar günkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 15 bin 402 oldu.

  • 4
  • 12
28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 762 bin 564 doza yükseldi.

  • 5
  • 12
28 Mart koronavirüs vaka sayısı son durum: Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son duyurular

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.