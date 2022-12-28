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Haberler Galeri https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...

https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...

Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı için kura sonuçlarına göre asıl ve yedek isim listesini https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyuracak. Kura sonuçları illere göre duyurulacak. Yapılan açıklama ile kura çekiminin 28 Aralık tarihinde gerçektirileceği duyurulmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 23:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 23:15
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https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak personel alımı için 28-29 Aralık tarihlerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden duyurulacak kura sonuçları için vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

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https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başladı. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09.00'da başlayacak ve saat 18.00'de sona erecek.

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https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

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https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.