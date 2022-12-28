HaberlerGalerihttps://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...
https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...
Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı için kura sonuçlarına göre asıl ve yedek isim listesini https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyuracak. Kura sonuçları illere göre duyurulacak. Yapılan açıklama ile kura çekiminin 28 Aralık tarihinde gerçektirileceği duyurulmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...