04 Mart 2025, Salı
HSK kararları Resmi Gazete'de! İşte isim isim tam liste
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.İşte o liste...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 00:28 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 00:38