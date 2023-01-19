Hrant Dink ne zaman, neden öldü? Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? İşte yaşam öyküsü

Gazeteci Hrant Dink'in Şişli'de 19 Ocak 2007'de katledilmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Osmanbey'deki Sebat Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren ünlü gazeteci için her sene olduğu gibi bu sene de anma töreni düzenlenecek. Peki "Hrant Dink neden öldü?", "Hrant Dink ne zaman, nerede, nasıl öldü?" İşte yaşam öyküsü...