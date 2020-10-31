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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecanla bekleniyordu! 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son dakika açıklaması! Heyecanla bekleniyordu! 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son dakika açıklaması!
KPSS önlisans sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Ön lisans mezunlarına yönelik uygulanan sınavın tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 31.10.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 09:41
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 25 Ekim'de uygulanan KPSS önlisans sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından, işaretledikleri şıkların doğruluğu teyit eden vatandaşlar, şimdi de aldıkları puanları merak etmeye başladılar. ÖSYM ise yaptığı açıklama ile sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 18 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test içinyapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içindeGenel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilentestlerin her birinden standart puanı olması gerekir.