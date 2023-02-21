Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi kale gibi ayakta! Sismik izolatörle devasa sağlık üssünden taş bile düşmedi

Hastane başhekimi Uzman Doktor Müjde Ocak ise hastanenin durumuyla ilgili bilgileri de aktararak, "Hastanemiz 400 yataklı bir hastane olup 37 tane erişkin yoğun bakım yatağımız 16 tane de kuvözümüz bulunmaktadır. Depremin ilk anlarından itibaren tüm depremzedelere hizmet vermeye başladık. Yaklaşık bin 281 hastaya hizmet verdik, 580 hastanın yatışı yapıldı ve 300 kadar bir ameliyat sayımız oldu. Tüm çevre ilçelerden hasta kabullerini gerçekleştirdik. Bazı hastalarımızı Adana Şehir Hastanesi'ne sevk ettik. Bu süreçte tüm hastalarımıza da hizmet verdik" diye konuştu.