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Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

İŞKUR TYP alımlarını başlattı! Deprem bölgelerinde işini kaybedenler iş olanağı sağalanacak. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremlerin ardından işini kaybedenlere İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin kişiye hızla istihdam sağlanacağı açıklandı.Peki, İŞKUR TYP alımı başvuruları nereden yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR iş ilan sorgulama ekranı ve TYP alımları hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:58
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Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

İŞKUR, binlerce vatandaşımıza iş olanağı sağlıyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi derinden etkileyen depremlerin ardından işini kaybedenlere İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin kişiye hızla istihdam sağlanacağı açıklandı. Peki Deprem bölgelerinde TYP alımları ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, başvurular hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

DEPREM BÖLGELERİNDE TYP ALIMLARI NE ZAMAN?

Başkan, Recep Tayyip Erdoğan, "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." dedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

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Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

TOPLUM YARARINA PROGRAM NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

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Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

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Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

TYP NUMARASI NEDİR?

Toplum Yararına Programı ile MEB bünyesine personeller alınması hedefleniyor. Başvurular da İŞKUR üzerinden ilerliyor. Bu nedenle TYP'ye kayıt olmak için İŞKUR'a başvurulması gerekiyor. Yapılan başvurunun ardından adaya verilen numara ile işlem takibi yapılıyor.