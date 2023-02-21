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Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
İŞKUR TYP alımlarını başlattı! Deprem bölgelerinde işini kaybedenler iş olanağı sağalanacak. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremlerin ardından işini kaybedenlere İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin kişiye hızla istihdam sağlanacağı açıklandı.Peki, İŞKUR TYP alımı başvuruları nereden yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR iş ilan sorgulama ekranı ve TYP alımları hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:58Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:58