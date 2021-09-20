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Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakatları haziran ayında tamamlandı. Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Hakim ve savcı alımı için gerçekleştirilen mülakatlarda son durum nedir? Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...