Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 HAKİM SAVCI MAAŞLARI

Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadır. Ancak ek ödemeleri farklı yapılmaktadır. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı ya da hakim olarak göreve başlamaktadır. Bu nedenle haksızlık olmaması adına maaşlar eşittir.

İşte hakim ve savcı maaşları;