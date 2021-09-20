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Haberler Galeri Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakatları haziran ayında tamamlandı. Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Hakim ve savcı alımı için gerçekleştirilen mülakatlarda son durum nedir? Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 16:20
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Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

Hakimlik mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020 Kasım ayında gerçekleştirilen Adli Yargı Hakim ve Savcılık sınavının ardından sonuçlar açıklanmış ve mülakatlar gerçekleştirilmişti. 14 Haziran'da sona eren mülakatların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte son gelişmeler...

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Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, haziran ayında tamamlanan hakimlik ve savcılık mülakatlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Adli Yargı Hakim adaylarının mesleğe kabulleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu açıklandı. Sonuçların 2021 Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 HAKİM SAVCI MAAŞLARI

Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadır. Ancak ek ödemeleri farklı yapılmaktadır. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı ya da hakim olarak göreve başlamaktadır. Bu nedenle haksızlık olmaması adına maaşlar eşittir.

İşte hakim ve savcı maaşları;

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Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

Hakim - Savcı

8. Derece: 9.636 TL
7. Derece: 9.998 TL
6. Derece: 10.361 TL
5. Derece: 10.734 TL
4. Derece: 11.076TL
3. Derece: 11.427 TL
2. Derece: 11.845 TL

21 yıllık görev süresinde birinci sınıf hakim ve savcı olmayı başaran kişilerin savcı maaşları 2021 yılında 14 bin 957 TL oldu.

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Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

ADLİ VE İDARİ YARGI HâKİM VE SAVCISI OLMA ŞARTLARI

* Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar şu şekildedir;