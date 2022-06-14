Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri

Hakim ve savcıların yeni görev yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. HSK atamalarına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri duyuruldu. Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.