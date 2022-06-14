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Haberler Galeri Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri

Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri

Hakim ve savcıların yeni görev yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. HSK atamalarına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri duyuruldu. Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 09:29
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Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri

Hakim savcı atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri yayımlanırken, hakim ve savcıların yeni görev yerleri araştırılmaya başlandı. İşte haberin detayları...

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Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri

LİSTEDE İSMİ OLMAYANLAR

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

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Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILARIN İSİM LİSTESİ VE YENİ GÖREV YERLERİ

İşte çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri ve görev yerleri:

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Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri
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Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri