AB fonlarını Kandil'e nasıl aktardılar! Gerçekler ortaya çıktı | Kod adı: Pınar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı DİAYDER isimli PKK terör örgütüne eleman devşirip örgüt adına faaliyet gösteren derneğe yaptığı operasyonun ardından bu kez yine PKK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER)'e 5 Haziran tarihinde bir operasyon düzenlendi.
Giriş Tarihi: 14.06.2022
09:07 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
09:10
İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen GÖÇİZDER yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli gözaltına alındı. Sözde derneğin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan göçlerin sözde devletin baskısı sonucu meydana geldiği izlenimi vererek göç eden ailelerin yanında olduğu izlenimiyle örgüte dahil etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
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ASIL AMAÇ TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ARENADA ZOR DURUMA SOKMAK
Avrupa Birliği tarafından yüksek meblağlarla fonlanan örgütün, özellikle dağda çocuklarını kaybetmiş ailelere (DEĞER) yönelik yürüttüğü faaliyetleri mercek altına alındı. Göç İzleme Derneği'nin asıl amacının PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yaşanan göçlerin sözde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan baskı ve zulümler nedeniyle olduğunu savundukları belirlendi.
Göç eden aileleri sözde yardım ve dayanışma adı altında devlet aleyhine kışkırtan, ayrıca örgütün göç eden ailelerinin yanında olduğu imajı vererek örgüte bağlılığını arttırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Örgütün asıl amacı ise bu faaliyetlerle Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek.
AB FONLARI KADROLU ÖRGÜT MENSUPLARINA AKMIŞ
Dernek PKK/KCK terör örgütü Avrupa çatı yapılanması Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) baskısı ile Türkiye'de faaliyete geçirmek üzeri sundukları sözde projelerin Avrupa Birliğince kabul gördüğü ve belirtilen derneğe bu projelerde kullanılmak üzere yüksek meblağlarda döviz yardımında bulunulduğu saptanan deliller arasında yer aldı.
Avrupa Birliğinden gelen fonların ise kadrolu örgüt mensupları olarak tabir edilen deneyimli örgüt mensuplarının finansmanında kullandığı eylem ve etkinliklerde kullanılan materyallerin maliyesinin bu kanaldan sağlandığı belirlendi.