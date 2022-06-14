AB fonlarını Kandil’e nasıl aktardılar! Gerçekler ortaya çıktı | Kod adı: Pınar

Göç eden aileleri sözde yardım ve dayanışma adı altında devlet aleyhine kışkırtan, ayrıca örgütün göç eden ailelerinin yanında olduğu imajı vererek örgüte bağlılığını arttırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Örgütün asıl amacı ise bu faaliyetlerle Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek.