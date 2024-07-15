Hain girişimin 8. yılında gazi ve şehit yakınlarından acılı ama gurur dolu sözler! "O geceyi unutturmayacağız" | 15 Temmuz Anıtı'na yoğun ziyaret

Hainlerin darbe girişiminin milletin iradesiyle püskürtüldüğü 15 Temmuz'un yıl dönümünde o geceki acılar ilk günkü gibi hissedilirken bir yandan da gurur dolu anlar yaşanıyor. Cuntacıların hain girişiminde gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şehitlerimizin yakınları bugün 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akın etti. Burada hem acı hem de gurur dolu anlar yaşayan şehit yakınları ve gaziler Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. 15 Temmuz darbe gecesi bir kolunu kaybederek gazi olan Üzeyir Civan "Keşke bir kolumu değil bin kolum ve canım olsa da hepsini vatan için bu cennet vatan için feda edebilsem. Biz diyoruz ki bu vatan ne senin, ne benim, bu vatan hepimizin" dedi. Darbe gecesinde Vatan Caddesi'nde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen şehit Mehmet Güder'in oğlu ise "O geceyi ve unutmayacağız, unutturmayacağız, vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Giriş: 15.07.2024 18:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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