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Hain girişimin 8. yılında gazi ve şehit yakınlarından acılı ama gurur dolu sözler! "O geceyi unutturmayacağız" | 15 Temmuz Anıtı'na yoğun ziyaret

Hainlerin darbe girişiminin milletin iradesiyle püskürtüldüğü 15 Temmuz'un yıl dönümünde o geceki acılar ilk günkü gibi hissedilirken bir yandan da gurur dolu anlar yaşanıyor. Cuntacıların hain girişiminde gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şehitlerimizin yakınları bugün 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akın etti. Burada hem acı hem de gurur dolu anlar yaşayan şehit yakınları ve gaziler Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. 15 Temmuz darbe gecesi bir kolunu kaybederek gazi olan Üzeyir Civan "Keşke bir kolumu değil bin kolum ve canım olsa da hepsini vatan için bu cennet vatan için feda edebilsem. Biz diyoruz ki bu vatan ne senin, ne benim, bu vatan hepimizin" dedi. Darbe gecesinde Vatan Caddesi'nde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen şehit Mehmet Güder'in oğlu ise "O geceyi ve unutmayacağız, unutturmayacağız, vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Giriş: 15.07.2024 18:12
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Hain girişimin 8. yılında gazi ve şehit yakınlarından acılı ama gurur dolu sözler! O geceyi unutturmayacağız | 15 Temmuz Anıtı’na yoğun ziyaret

15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde on binler vatanını ve milletini korumak için canını ortaya koyarak sokağa çıktı. Hainlerin planlarını alt üst eden milletin iradesi o gün darbecileri alt üst ett ve planlarını başlarına yıktı.

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Hain girişimin 8. yılında gazi ve şehit yakınlarından acılı ama gurur dolu sözler! O geceyi unutturmayacağız | 15 Temmuz Anıtı’na yoğun ziyaret

KURAN-I KERİM VE DUALAR OKUYARAK ANDILAR

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü sebebiyle vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Şehitler anıtına uğrayan ziyaretçiler burada Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu.

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Hain girişimin 8. yılında gazi ve şehit yakınlarından acılı ama gurur dolu sözler! O geceyi unutturmayacağız | 15 Temmuz Anıtı’na yoğun ziyaret

Vatandaşlar, anıt ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret ederek hatıra fotoğrafları çektirip, 15 Temmuz gecesine ait belgeselleri izledi.

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Hain girişimin 8. yılında gazi ve şehit yakınlarından acılı ama gurur dolu sözler! O geceyi unutturmayacağız | 15 Temmuz Anıtı’na yoğun ziyaret

"BİN CANIM OLSA HEPSİNİ BU VATAN İÇİN FEDA EDERİM"

15 Temmuz darbe gecesi gazi olan Üzeyir Civan, "15 Temmuz'da gazi olma şerefi onuruna layık olduk. Kolumuzu feda ettik. Keşke bir kolumu değil bin kolum ve canım olsa da hepsini vatan için bu cennet vatan için feda edebilsem. Buraya şehit kardeşlerimizi ziyaret etmek için geldik. Allah onların hepsinden razı olsun." dedi ve şöyle devam etti:

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Hain girişimin 8. yılında gazi ve şehit yakınlarından acılı ama gurur dolu sözler! O geceyi unutturmayacağız | 15 Temmuz Anıtı’na yoğun ziyaret

"O gün 15 Temmuz'un alaca karanlığında çok büyük bir mücadele verildi. Biz de Tuzla Orhanlı gişelerinde mücadelemizi verdik. Darbeci hainleri uyarmak için üzerlerine koştuğumuzda sol kolumu kaybettim sağ elimden de yaralandım. Bu vatan sağcısıyla solcusu Alevisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkeziyle hepimizin. Biz diyoruz ki bu vatan ne senin, ne benim, bu vatan hepimizin."