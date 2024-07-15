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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda duygu dolu anlar! Gözyaşları sel oldu

Milletin zaferi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. Bir dizi etkinliğin düzenlendiği programda, Dursun Ali Erzincanlı'nın şehit Ömer Halisdemir adına okuduğu şiir duygu dolu anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan'ın gözleri dolarken Emine Erdoğan, şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarına boğuldu. İşte tüylerin diken diken olduğu o anlar…

Giriş: 15.07.2024 21:55 Güncelleme: 15.07.2024 22:14
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda duygu dolu anlar! Gözyaşları sel oldu

Milletin zaferi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

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  • 18
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda duygu dolu anlar! Gözyaşları sel oldu

Programa, Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz şehit yakınları, gaziler ve siyasi parti liderleri katıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda duygu dolu anlar! Gözyaşları sel oldu

Bir dizi etkinliğin düzenlendiği programda, Dursun Ali Erzincanlı'nın şehit Ömer Halisdemir'in adına okuduğu şiir duygu dolu anlara sahne oldu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda duygu dolu anlar! Gözyaşları sel oldu

Başkan Erdoğan'ın gözleri dolarken eşi Emine Erdoğan, şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarına boğuldu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda duygu dolu anlar! Gözyaşları sel oldu

İşte kare kare o anlar...