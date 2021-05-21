Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme genelgesi ile 17 Mayıs'tan itibaren ilk aşama normalleşme adımları atılmış oldu. Hal böyle olunca 1 Haziran önce hangi yasakların kalkacağı ve mekanların açılacağı merak ediliyor. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...