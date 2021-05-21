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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme genelgesi ile 17 Mayıs'tan itibaren ilk aşama normalleşme adımları atılmış oldu. Hal böyle olunca 1 Haziran önce hangi yasakların kalkacağı ve mekanların açılacağı merak ediliyor. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 00:55
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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yasaklar 1 Haziran'da kalkacak mı sorusu gündemde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında son dakika açıklamada bulundu. 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme takviminin nasıl ilerleyeceği de kişilerin hafızalarını meşgul ediyor. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...

1 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKIYOR MU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs'ta başlayan kritik süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, ''Tedbir doğrudur, tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada hızlandırmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. Vaka sayısı bu civarda kalırsa cumartesi ve pazar akşamlarında kısıtlama olmasının bize avantaj olacağını düşünüyorum. Burada 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda buradan bir ölçü tutturmak, yanıltmak anlamına gelir.

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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...

Niyetimiz kısıtlamaları ortadan kaldırabilecek adımları atmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmamak için tüm tedbirleri ortaya koymak. Toplu taşıma problem. Gençler toplu taşımaya binmeyin. Sebep; zaten zorunlu binenler var sıkışık hale getirmeyelim. Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan biridir. Büyükşehirlerde belediyelerle işbirliği yapamıyoruz. Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik.'' ifadelerine yer verdi.

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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...

NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında normalleşme sürecine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki birtakım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.