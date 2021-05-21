Hafta sonu seyahat yasağı var mı? 22-23 Mayıs şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araç, toplu taşıma...

Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçilmişti. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. Kademeli normalleşme ile ilk hafta sonu kısıtlaması başlıyor. Hafta sonu seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar, seyahat kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. Peki, hafta sonu seyahat yasağı var mı? 22-23 Mayıs şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araç, toplu taşıma ile seyahat yapılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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