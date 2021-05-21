Hafta sonu seyahat yasağı var mı? 22-23 Mayıs şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araç, toplu taşıma...
Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçilmişti. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. Kademeli normalleşme ile ilk hafta sonu kısıtlaması başlıyor. Hafta sonu seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar, seyahat kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. Peki, hafta sonu seyahat yasağı var mı? 22-23 Mayıs şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araç, toplu taşıma ile seyahat yapılacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2021
17:04
Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını insanların sosyal hayatlarında büyük değişikliğe sebep oldu. Salgını önlemek adına bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bunlardan biri de şehirler arası seyahat kısıtlaması... Peki, hafta sonu seyahat yasağı var mı? 22-23 Mayıs şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araç, toplu taşıma ile seyahat yapılacak mı? İşte merak edilenler...
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HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uyulanacak. Genelgede,
"Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." bilgisine yer verildi.
Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verileceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:
"Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacağı başvuru (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır."