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Haberler Galeri AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...

AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...

AVM'ler hafta sonu açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirildi. Tam kapanma sonrası yeniden faaliyete başlayan AVM'lerin çalışma saatleri de düzenlendi. En çok merak edilenlerden biri de AVM'lerin hafta sonu çalışıp çalışmayacağı oldu. Peki, AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta AVM'ler çalışıyor mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:28
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AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...

AVM'ler hafta sonu açık mı? Tam kapanma sürecinin tamamlanması ile birlikte vaka sayısında düşüş yaşandı. Kademeli normalleşme sürecinin ardından ilk hafta sonu kısıtlaması başlıyor. Hafta sonu kısıtlamasında gözler AVM'lere çevrildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede AVM'lerin çalışma saatleri duyuruldu. Peki, AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta AVM'ler çalışıyor mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...

HAFTA SONU AVM'LER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, AVM'ler hafta sonu kapalı olacak.

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AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...

HAFTA İÇİ AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...

"GÜNDE 1,5 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPABİLME POTANSİYELİMİZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini bildiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

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AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...

"Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız."