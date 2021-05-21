AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...

AVM'ler hafta sonu açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirildi. Tam kapanma sonrası yeniden faaliyete başlayan AVM'lerin çalışma saatleri de düzenlendi. En çok merak edilenlerden biri de AVM'lerin hafta sonu çalışıp çalışmayacağı oldu. Peki, AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta AVM'ler çalışıyor mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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