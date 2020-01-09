hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!

2020 hac kura sonuçları sorgulama! hac.gov.tr hac kura sonuçları yüzbinlerce kişi tarafından araştırılıyor. Hac kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Hacca gidip gitmeyeceğini merak eden vatandaşlar hac kura sonuçları isim listesi hakkında sorgulama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac kura çekimi saat 10:00'de başladı. Sonuçlar saat 21:00 itibariyle erişime açılacak. Hac ücretleri de bu yıl artacak. Geçen yıl 15 bin 400 riyal olan en ucuz hac ücreti, bu yıl 16 bin 300 riyal bandında olacak. TL karşılığı olarak ise 26 bin TL ödenmesi gerekecek.