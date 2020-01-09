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hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!

2020 hac kura sonuçları sorgulama! hac.gov.tr hac kura sonuçları yüzbinlerce kişi tarafından araştırılıyor. Hac kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Hacca gidip gitmeyeceğini merak eden vatandaşlar hac kura sonuçları isim listesi hakkında sorgulama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac kura çekimi saat 10:00'de başladı. Sonuçlar saat 21:00 itibariyle erişime açılacak. Hac ücretleri de bu yıl artacak. Geçen yıl 15 bin 400 riyal olan en ucuz hac ücreti, bu yıl 16 bin 300 riyal bandında olacak. TL karşılığı olarak ise 26 bin TL ödenmesi gerekecek.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 19:35
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hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!

Hac kura sonuçları 2020 sorgulama ekranına yoğun talep. 2 milyon üzerinde kişi hacca gidip gitmeyeceğini öğrenmek istiyor. hac.gov.tr adresi üzerinden hac kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 2020 hac kura sonuçları isim listesinin yayınlanıp yayınlanmayacağı da bir başka merak konusu. Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekilişi bugün saat 10:00'da başlamıştı. Hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak. Peki, hac kura sonuçları açıklandı mı?

HAC KURA SONUÇLARI İSİM İSİM TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ!

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hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!

HAC KURA SONUÇLARI 2020!

Hac kura sonuçları bu akşam saat 21:00 itibariyle açıklanacak. Sonuçlar aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

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hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!

Hacca gitmek için başvuru yapan kişiler kuranın kendilerine çıkıp çıkmadığını e-devlet üzerinden sorgulayabilecek. e-devlet üzerinden T.C Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapan vatandaşlar kura sonuçlarını öğrenebilecek.

HAC SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

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hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020'de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.