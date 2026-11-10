Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Annesini tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, mahkûmiyet kararına itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere sunulan 21 sayfalık dilekçede, kararın bozulması veya kaldırılması istenirken Gülter'in tahliyesi ve beraati talep edildi.
Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, annesi Gül Tut'u tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, istinaf dilekçesini Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.
21 SAYFALIK DİLEKÇEYLE MAHKÛMİYET KARARINA İTİRAZ
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere hazırlanan 21 sayfalık dilekçede, yerel mahkemenin mahkûmiyet kararının hukuka aykırı olduğu savunularak kararın bozulması veya kaldırılması istendi.
Savunma makamı, mahkûmiyet kararının ağırlıklı olarak tanık Sultan Nur Ulu'nun beyanlarına ve Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın zeminde kayganlık sağlayıcı madde bulunmadığına ilişkin raporuna dayandırıldığını ileri sürdü.
TANIK SULTAN NUR ULU'NUN İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ
Avukat Merve Uçanok'un itiraz dilekçesinde, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında verdiği ifadeler ile sonraki beyanları arasında çelişkiler bulunduğu öne sürüldü.
Ulu'nun ilk ifadeleriyle gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadeler arasında farklılıklar bulunduğu belirtilerek, bu beyanların baskı altında alındığı iddia edildi.