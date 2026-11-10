-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Annesini tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, mahkûmiyet kararına itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere sunulan 21 sayfalık dilekçede, kararın bozulması veya kaldırılması istenirken Gülter'in tahliyesi ve beraati talep edildi.

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz 1

Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, annesi Gül Tut'u tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, istinaf dilekçesini Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz 2

21 SAYFALIK DİLEKÇEYLE MAHKÛMİYET KARARINA İTİRAZ
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere hazırlanan 21 sayfalık dilekçede, yerel mahkemenin mahkûmiyet kararının hukuka aykırı olduğu savunularak kararın bozulması veya kaldırılması istendi.

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz 3

Savunma makamı, mahkûmiyet kararının ağırlıklı olarak tanık Sultan Nur Ulu'nun beyanlarına ve Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın zeminde kayganlık sağlayıcı madde bulunmadığına ilişkin raporuna dayandırıldığını ileri sürdü.

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz 4

TANIK SULTAN NUR ULU'NUN İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ
Avukat Merve Uçanok'un itiraz dilekçesinde, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında verdiği ifadeler ile sonraki beyanları arasında çelişkiler bulunduğu öne sürüldü.

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz 5

Ulu'nun ilk ifadeleriyle gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadeler arasında farklılıklar bulunduğu belirtilerek, bu beyanların baskı altında alındığı iddia edildi.

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz 6

Savunmada ayrıca, Sultan Nur Ulu'nun farklı kişilerle yaptığı konuşmalarda Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine zarar vermediğini söylediği ileri sürüldü. Bu kapsamda dosyaya sunulan ses kayıtları ve uzman mütalaalarına dikkat çekildi.

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz 7

"3,53 PROMİL ALKOLLÜYDÜ"
Dilekçede, Gül Tut'un olay sırasında kanında 3,53 promil alkol bulunduğu ve bazı ilaç etken maddelerinin de tespit edildiği belirtildi. Bu durumun denge, koordinasyon ve algı bozukluğuna yol açmış olabileceğine dikkat çekilerek Gül Tut'un kaza sonucu düşmüş olabileceği ihtimalinin yeterince değerlendirilmediği savunuldu.

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz 8

Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'nun 11 Şubat 2026 tarihli raporuna da dilekçede yer verildi. Raporda, ölümün yüksekten düşmeyle meydana geldiğinin değerlendirildiği, ancak olayın intihar, kaza veya başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemediğinin belirtildiği aktarıldı.

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz 9

Savunma makamı ayrıca, olay günü hazırlanan ölü muayene ve otopsi tutanağında zeminin kaygan olduğuna ilişkin tespit bulunduğunu hatırlattı. Buna karşın daha sonra yapılan kriminal incelemede kayganlık sağlayıcı maddeye rastlanmamasının mahkûmiyete gerekçe yapılmasının hatalı olduğunu ileri sürdü.

KAMERA KAYITLARINDAKİ "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZÜNE DİKKAT ÇEKTİ
İstinaf dilekçesinde, olay öncesine ait kamera kayıtlarına yansıyan "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğunun kesin olarak belirlenemediği ifade edildi.

Gül Tut'un yakın arkadaşı Çiğdem Emir'in söz konusu sesin Gül Tut'a ait olabileceği yönündeki beyanına dikkat çekilerek ses kaydının yeniden incelenmesi talep edildi.

Savunma, mahkemenin bazı tanıkların dinlenmesi ve yeni bilirkişi incelemeleri yapılmasına yönelik talepleri reddetmesinin de savunma hakkını kısıtladığını iddia etti.

Güllü davasında gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için dikkat çeken hamle: 21 sayfalık itiraz 10

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER İÇİN TAHLİYE VE BERAAT TALEBİ
İstinaf dilekçesinin sonuç bölümünde, yerel mahkemenin kararının CMK'nın 289'uncu maddesi kapsamında bozulması istendi. Bu talebin kabul edilmemesi hâlinde ise kararın kaldırılarak Tuğyan Ülkem Gülter'in beraatine karar verilmesi talep edildi.

Dilekçede ayrıca, yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunduğu belirtilen Gülter'in kanun yolu incelemesi sırasında tahliye edilmesi istendi.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın"
Sonraki Galeri
WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin