Savunmada ayrıca, Sultan Nur Ulu'nun farklı kişilerle yaptığı konuşmalarda Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine zarar vermediğini söylediği ileri sürüldü. Bu kapsamda dosyaya sunulan ses kayıtları ve uzman mütalaalarına dikkat çekildi.

"3,53 PROMİL ALKOLLÜYDÜ" Dilekçede, Gül Tut'un olay sırasında kanında 3,53 promil alkol bulunduğu ve bazı ilaç etken maddelerinin de tespit edildiği belirtildi. Bu durumun denge, koordinasyon ve algı bozukluğuna yol açmış olabileceğine dikkat çekilerek Gül Tut'un kaza sonucu düşmüş olabileceği ihtimalinin yeterince değerlendirilmediği savunuldu.

Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'nun 11 Şubat 2026 tarihli raporuna da dilekçede yer verildi. Raporda, ölümün yüksekten düşmeyle meydana geldiğinin değerlendirildiği, ancak olayın intihar, kaza veya başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemediğinin belirtildiği aktarıldı.

Savunma makamı ayrıca, olay günü hazırlanan ölü muayene ve otopsi tutanağında zeminin kaygan olduğuna ilişkin tespit bulunduğunu hatırlattı. Buna karşın daha sonra yapılan kriminal incelemede kayganlık sağlayıcı maddeye rastlanmamasının mahkûmiyete gerekçe yapılmasının hatalı olduğunu ileri sürdü.

KAMERA KAYITLARINDAKİ "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZÜNE DİKKAT ÇEKTİ

İstinaf dilekçesinde, olay öncesine ait kamera kayıtlarına yansıyan "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğunun kesin olarak belirlenemediği ifade edildi.

Gül Tut'un yakın arkadaşı Çiğdem Emir'in söz konusu sesin Gül Tut'a ait olabileceği yönündeki beyanına dikkat çekilerek ses kaydının yeniden incelenmesi talep edildi.

Savunma, mahkemenin bazı tanıkların dinlenmesi ve yeni bilirkişi incelemeleri yapılmasına yönelik talepleri reddetmesinin de savunma hakkını kısıtladığını iddia etti.