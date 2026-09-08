Atama kararları Resmi Gazete’de: 3 bakanlıkta kritik görev değişimi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kritik atama ve görevden alma kararları, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında Sayıştay, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Helal Akreditasyon Kurumu bünyesindeki çok sayıda önemli kadroya yeni atamalar gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları yürürlüğe girdi.
SAYIŞTAY VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA YENİ ATAMALAR
Resmî Gazete'de yer alan kararlara göre Sayıştay Savcılığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 18'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Millî Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan atandı.
Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri doğrultusunda Faruk Berat Akçeşme getirildi.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığında yapılan düzenlemeler kapsamında Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevden alındı.
Doğanay'dan boşalan Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba atanırken, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdullah Oğuz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Süleyman Demirtaş getirildi.
Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Faruk Berat Akçeşme atandı.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım atandı.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Ticaret Bakanlığında yapılan düzenlemeler kapsamında Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar görevden alındı.
Açık bulunan il müdürlüklerine ise Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne Fatih İncitmez, Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin Yalçın Koca, Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Batman Ticaret İl Müdürü Burak Nerse ve Malatya Ticaret İl Müdürlüğüne Gazi Dinçaslan atandı.
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Yasin Aydoğan ve Recep Aydın atandı.