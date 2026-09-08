Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri doğrultusunda Faruk Berat Akçeşme getirildi.

Resmî Gazete'de yer alan kararlara göre Sayıştay Savcılığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 18'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Millî Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığında yapılan düzenlemeler kapsamında Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevden alındı.

Doğanay'dan boşalan Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba atanırken, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdullah Oğuz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Süleyman Demirtaş getirildi.

Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Faruk Berat Akçeşme atandı.