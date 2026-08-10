Görüntülü arama açtırıp canlı yayında izledi! Korkunç gerçek iddianamede ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı Casperlar ve Çirkinler iddianamesi, yurt dışındaki lüks malikanelerinde saklanan çete liderlerinin, Türkiye'deki mahalle çocuklarını nasıl birer uzaktan kumandalı tetikçiye dönüştürdüğünü ortaya koydu. Almanya, Hollanda, Estonya, Kolombiya ve Gürcistan kodlu yabancı hatlar üzerinden iş insanlarının cep telefonlarına uzun namlulu silahlar, el bombaları ve hatta askerî bazukalarla çekilmiş tehdit fotoğrafları gönderen çete; parayı vermeyen esnafların dükkânlarını piyon çocuklara kurşunlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Casperlar ve Çirkinler suç ittifakının lider ve yönetici kadrosunun tamamı yurt dışında.

Casperlar çetesinin örgüt lideri Hamuş lakaplı İsmail Atız, hasım çetelerin suikast tehditlerine karşı Almanya, Hollanda ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde sürekli yer değiştirdi. Hakkında Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten araması bulunan Atız, Ağustos 2025'te Almanya'da yakalandı ancak Türkiye'ye iade edilmedi. Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre, ardından Eylül 2025'te İtalya'da yakalandı ve hâlen İtalya'da cezaevinde tutuklu bulunuyor. Mikrofonun başında çocukları yöneten "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın yanı sıra Mehmet Erhan Atız, Hüseyin Kaan Akkuş gibi isimler yurt dışında aranıyor.

TETİKÇİ SAHNEDE, LİDER CANLI YAYINDA İddianameye yansıyan teknik analizlere göre, örgüt yöneticileri her eylemde önce sahte kimliklerle açılmış "patates" yabancı hatlar üzerinden görüntülü ve konferans aramalarla iş insanlarını arayıp haraç istedi. Kabul etmeyenlerin dükkân adresleri, yaşları 13-17 arasında değişen, motor hayali kuran piyon çocuklara verilerek tarandı. Bazı kurşunlama eylemlerinde, tetikçi çocuk dükkânın önüne gittiğinde çete liderleri görüntülü arama açtırıp kurşunlama anını canlı yayında izledi ve kayda aldı. İddianameye yansıyan en sarsıcı detay, suç örgütünün eylemleri dijital birer şova dönüştürmesi oldu. Yurt dışındaki lider kadro, sadece talimat vermekle kalmadı; eylem anında çocuk tetikçileri görüntülü arayarak tetiğin çekilme anını saniye saniye izledi.

"SEÇ BEĞEN AL HANGİSİYLE VURALIM?" İddianamede yer alan en çarpıcı eylemlerden biri, Çekmeköy'de filo araç kiralama şirketini işleten esnaf Ferhat A.'nın başına gelenler oldu. İş yerine yönelik silahlı saldırıların arkasındaki şeytani plan adım adım dosyaya girdi. Ferhat A.'nın kurumsal telefonuna Almanya kodlu hattan WhatsApp üzerinden "Kardeş seni CASPERLAR ve ÇİRKİNLER grubu adına arıyorum, biz bizim hasımlarımıza para verdiniz, bize de 20 milyon vereceksiniz" mesajı geldi.

Tehditleri ciddiye almayan iş insanına çete üyeleri, dehşet verici bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafta 1 adet askerî bazuka, 3 adet AK-47 keleş marka uzun namlulu piyade tüfeği ve mermilerle yere yazılmış 'CASPER' yazısı bulunuyordu. Mesajda ise "Sana güzel bir selam yollamamı ister misin? Bak şimdi neler yaşatacağım sana. Hangisini seç, beğen" yazıyordu. İş insanının tehditlere boyun eğmemesi üzerine, plakasız bir motosikletle gelen kasklı iki tetikçi, galeriyi kurşun yağmuruna tuttu. İş yerinin camlarına ve panolarına 8-9 adet fişek isabet etti. Eylemin talimatını doğrudan lider Hamuş kod adlı İsmail Atız verirken koordinasyonu Serhat Başakçı ve İsa Doğan sağladı.