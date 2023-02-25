Gönül Dağı 86.bölüm yayınlandı mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT1 yayın akışı

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm tarihi için sorgulamalar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok dizi yayınlanmama kararı almıştı. Bu sebeple Gönül Dağı'nın takipçileri 86. bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizilerin başlayıp, başalamadığı da sorgulanıyor. Peki, Gönül Dağı bugün var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, tarihi...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 11:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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