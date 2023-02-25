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Haberler Galeri Bilim insanı İskenderun'daki tespitleri sonrası şaşkına döndü: Bu inanılmaz bir şey! Şehir 60 santimetre oturmuş ama...

Bilim insanı İskenderun'daki tespitleri sonrası şaşkına döndü: Bu inanılmaz bir şey! Şehir 60 santimetre oturmuş ama...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlere ilişkin bir makale yazan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, depremden yalnızca 30 dakika sonra gerçekleşen detaya dikkat çekti. Kamera kayıtları bulduklarını belirten Öztürk, İskenderun'da yaklaşık 60 santimetrelik bir oturma olduğunu belirtirken kıyıya doğru su basmalarının olduğunu ve kıyıdaki limanda kopmaların olduğunu açıkladı.Elde ettiği belge ve görüntülere ilişkin konuşan Öztürk, "Hiç deniz suyu gelmemiş bu inanılmaz bir şey. O kadar suyun hepsi yeraltından gelen sular." dedi.

Giriş Tarihi: 25.02.2023 11:05
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Bilim insanı İskenderun’daki tespitleri sonrası şaşkına döndü: Bu inanılmaz bir şey! Şehir 60 santimetre oturmuş ama...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası TÜBİTAK üniversitelere proje çağrısında bulundu. Çağrının ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 8 araştırmacı "06 Şubat 2023 Pazarcık Depremi Yüzey Kırığı Araştırması", "Doğu Anadolu Fay Zonu 06 Şubat 2023 Tarihli Depremlerin Fay Parametreleri ve Bölgedeki Etkilerinin Araştırılması" ve "06 Şubat 2023 Kahramanmaraş- Pazarcık Mw=7.7, Elbistan-Mw=7.6 Depremlerinde Oluşan Geoteknik ve Yapısal Hasarlara Ait Bulgular" isimli projelerle ilgili araştırma yapmak için deprem bölgesine gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim insanı İskenderun’daki tespitleri sonrası şaşkına döndü: Bu inanılmaz bir şey! Şehir 60 santimetre oturmuş ama...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ise İskenderun ve Samandağ'da araştırmasını tamamlayıp İstanbul'a dönüş yaptı. Öztürk, İskenderun'da zayıf zemin koşullarında yüksek bina yapılması ve suya doygun zeminde su sıvılaşması olduğunu kesinleştirdi. Öztürk, İskenderun'daki çalışmalarına ilişkin yayına hazırladığı tespitlerini anlattı.

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Bilim insanı İskenderun’daki tespitleri sonrası şaşkına döndü: Bu inanılmaz bir şey! Şehir 60 santimetre oturmuş ama...

Öte yandan, depremden 29 dakika sonra alttan su kaynadığına dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yerin altından kaynayarak sıvı çıktığı görülüyor.

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Bilim insanı İskenderun’daki tespitleri sonrası şaşkına döndü: Bu inanılmaz bir şey! Şehir 60 santimetre oturmuş ama...

"TUBİTAK PROJE ÇAĞRISI YAPTI"

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Deprem sonrası TUBİTAK proje çağrısı yaptı. Proje ekibi olarak, yola çıktık. Yola 8 kişi çıktık. Bizim Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden iki projemiz kabul oldu.

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Bilim insanı İskenderun’daki tespitleri sonrası şaşkına döndü: Bu inanılmaz bir şey! Şehir 60 santimetre oturmuş ama...

İnşaat Bölümü'nden de bir projemiz kabul oldu. İlk durağımız Defne oldu. Hemen drone uçurup duruma baktık. Ardından Amik Gölü'ne gittik. Gölün daha da çöktüğünü, çökmeyi sağlayan fayların olduğunu gördük. Daha sonra Kırıkhan bölgesine doğru hareket ettik. Kırıkhan'da aktif fayları çizdik, haritaladık. Ertesi gün İskenderun'u çalıştık, oradan Nurdağı'na gittik. Nurdağı'ndan Samandağ'a döndük. Samandağ'ın Akdeniz'e giren kısmı fayın en ucu oluyor. Proje çerçevesinde merakımız şuydu aslında; bütün fayları haritalamak, faylar nasıl gidiyor? Fay nereye kadar kırıldı?