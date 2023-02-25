Bilim insanı İskenderun'daki tespitleri sonrası şaşkına döndü: Bu inanılmaz bir şey! Şehir 60 santimetre oturmuş ama...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlere ilişkin bir makale yazan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, depremden yalnızca 30 dakika sonra gerçekleşen detaya dikkat çekti. Kamera kayıtları bulduklarını belirten Öztürk, İskenderun'da yaklaşık 60 santimetrelik bir oturma olduğunu belirtirken kıyıya doğru su basmalarının olduğunu ve kıyıdaki limanda kopmaların olduğunu açıkladı.Elde ettiği belge ve görüntülere ilişkin konuşan Öztürk, "Hiç deniz suyu gelmemiş bu inanılmaz bir şey. O kadar suyun hepsi yeraltından gelen sular." dedi.

Giriş Tarihi: 25.02.2023 11:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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