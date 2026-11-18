Go-kartta dehşet anları! Genç kızın saç derisi 3 saniyede koptu: İşte son durumu

Eğlenmek için bindiği go-kart aracı genç kızın hayatını bir anda değiştirdi. Mardin'de go-kart aracının motoruna saçlarını kaptırarak saçlı derisinin bir bölümü kopan 18 yaşındaki Büşra Bayır acilen hastaneye kaldırıldı. İşte genç kızın son durumu...

Kentte yaklaşık 4 ay önce ablası ve arkadaşlarıyla bir eğlence merkezine giden Bayır bindiği go-kart aracıyla pistte tur atarken saç bağı çözüldü ve saçları aracın motor kısmına dolandı. Saçlı derisinin bir bölümü kopan genç kız, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayır, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. İleri tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Bayır, burada ameliyata alındı.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erbatur ve ekibi, kopan saçlı deriyi mikrocerrahi operasyonla yerine dikti. Yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından 12 gün yoğun bakımda kalan Bayır, serviste de 11 gün süren tedavisinin ardından 3 ay önce taburcu edildi. Sağlığına kavuşan genç kız, hastaneye kontrol amacıyla gidiyor. Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erbatur, hastanın kopan saçlı derisini yaklaşık 7 saatlik operasyonla başarılı bir şekilde yerine diktiklerini söyledi.

Hastanın kendilerine ağır yaralı olarak getirildiğini ifade eden Erbatur, "Saçlı deride üçte biri kadar bir bölgenin tamamen koptuğu, damarlarından ayrıştığı bir yaralanmaydı. Nadir görülen vakalardan biriydi. Bunlar zor ve ölüm riski taşıyan ameliyatlar. Mikroskop altında mikrocerrahi yöntemle bu onarımı başardık, dokunun yaşayabilir hale gelmesini sağladık. Bu hastalar bazen bize ulaşamayabiliyor, gelemeyebiliyorlar. O zaman da doku yaşamamış oluyor. Bu sefer de hastanın kafatası, kemiği açıkta kalıyor. Çok daha zor ameliyatlar bazen önümüze çıkabiliyor veya o bölge saçsız kalabiliyor" dedi.

SAÇIN YÜZDE 90'I TUTUNDU Erbatur, Büşra Bayır'ın kendi dokusuyla defekte olan bölümün onarılmasının sağlandığını belirterek, başarılı bir sonuca ulaşıldığını dile getirdi. Klinikte bu tür mikrocerrahi ameliyatları çok sık yaptıklarını söyleyen Erbatur, Büşra Bayır'ın da sağlık durumunun gayet iyi hale geldiğini ifade etti. Erbatur, "İltihap bulunmayan, saçın yüzde 90'ının tuttuğu başarılı ameliyatlardan biri oldu. Hasta bundan sonraki hayatına doğal bir şekilde devam edebilir. Şimdilik ek bir ameliyata ihtiyaç yok. Çok şükür bu hastamızda sağlıklı bir şekilde iyileşme olmuştur" diye konuştu.