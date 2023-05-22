22 Mayıs 2023, Pazartesi
Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? 7.YARGI PAKETİ maddeleri...
"Genel af yolda mı son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. TBMM'de kabul edilen 7. Yargı Paketi ile gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Bu noktada milyonlarca kişi, 7. yargı paketi maddelerinin detaylarını araştırıyor. Peki, af çıkacak mı, infaz indiriminde son durum ne? 7. yargı paketi maddeleri neler? İşte, genel af dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 17:25
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