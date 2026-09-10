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Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı

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ahaber.com.tr - Özel Haber
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki otel odası soruşturmasında mağdur ve tanık ifadeleri ortaya çıktı. Mağdur çocuklar, tutuklanan iş insanı Şükrü Tabaklar'ın kendilerinden uygunsuz masaj talebinde bulunduğunu iddia etti. Tanık olarak ifade veren otel çalışanı T.S. ise Tabaklar'ın otelin restoran bölümünde erkeklerle uygunsuz şekilde yakınlaştığını söyledi. Öte yandan soruşturma kapsamında otel sahibi M.P.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 1

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Tuna Otel'de ortaya çıkan skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mağdur çocukların ifadeleri, bilgi sahibi kişilerin beyanları ve 69 yaşındaki şüpheli iş adamı Şükrü Tabaklar'ın savunmasına ahaber.com.tr ulaştı.

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 2

MAĞDURUN İFADESİNDE MASAJ DETAYI

17 yaşındaki mağdur G.D.'nin ifadesinde Şükrü Tabaklar ile otelde görüştüğünü, bir olay sırasında omuzlarına masaj yaptığını ancak daha aşağıya inme isteğini kabul etmediğini belirttiği görüldü.

G.D., kendisine özel bölgesine yönelik bir temas olmadığını ifade ederek Tabaklar'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 3

"BİZ BUNU ŞAKA OLARAK ANLADIK"

17 yaşındaki mağdur E.H.O. ise ifadesinde şunları kaydetti:

"Odada tek yatak vardı. Otel bahçesinden sonra odaya çıktık. Orada da alkol aldık. Bu sırada cinsel konuşma olmadı. Herhangi cinsel bir eylem olmadı. Kendilerine masaj yapın dedi, bunu iki defa söyledi. Biz bunu şaka olarak anladık. Biz konuşurken Şükrü'nün farklı ilgileri olan bir insan olduğunu anlamadık. Ben o gece erken ayrıldım. Daha sonrasında basından bu şahsı öğrendim. Bu adam ismimi kötüye çıkardığı için bu şahıstan şikayetçiyim."

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 4

ŞÜPHELİ TABAKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bazı mağdurlar ise ifadelerinde kendilerine alkol ikram edildiğini, ancak kendilerine yönelik cinsel bir eylem olmadığını belirtti.

Şüpheli Şükrü Tabaklar ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 5

Tabaklar, otelde zaman zaman alkol aldığını, yanına gelen kişilere ikramda bulunduğunu ancak herhangi bir cinsel temasının olmadığını savundu.

Şüpheli Tabaklar ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben kesinlikle yaşı küçük erkek şahıslarla cinsel anlamda yakınlaşmadım. Bu iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 6

BİLGİ SAHİPLERİNİN BEYANLARI DOSYADA

33 yaşındaki otel çalışanı T.S. ise ifadesinde Şükrü Tabaklar'ın farklı erkek şahıslarla otele geldiğini, son dönemde yaşı küçük erkek şahıslarla da gelmeye başladığını öne sürdü.

T.S. ayrıca bazı kişilerin konaklama ve yemek ücretlerinin Tabaklar tarafından ödendiğini ifade etti.

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 7

"RESTORANDA ERKEKLERLE YAKINLAŞTIKLARINI GÖRDÜM"

T.S., ifadesinde şunları kaydetti:

"Şükrü isimli şahsın restoran kısmında erkek şahıslar ile el ele tutuştuklarını ve öpüştüklerini gözlerimle gördüm. Şahısların otel konaklama ücretlerinin ve yemek ücretlerinin de Şükrü isimli şahsın ödediğini biliyorum. Ben Şükrü isimli şahsın ve diğer erkek şahısların otel konaklama kayıtlarının yapılıp yapılmadığını bilmiyorum."

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 8

Bilgi sahibi U.K'nin de ifadesinde Şükrü Tabaklar'ı farklı erkeklerle gördüğünü, son iki haftada ise yaşı küçük erkek şahıslarla birlikte olduğunu belirtti.

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 9

ŞÜKRÜ TABAKLAR TUTUKLANDI

Gelibolu Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şükrü Tabaklar'ın tutuklanmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinde dosya kapsamı, alınan beyanlar ve mevcut delilleri değerlendirerek kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 10

OTEL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında otel sahibi Mustafa Pala'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Pala hakkında soruşturmanın ilgili suçlardan yardım eden sıfatıyla yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı 11
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