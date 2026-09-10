Çanakkale'deki otel odası skandalında "masaj" detayı: Mağdur ve tanıkların ifadeleri ortaya çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki otel odası soruşturmasında mağdur ve tanık ifadeleri ortaya çıktı. Mağdur çocuklar, tutuklanan iş insanı Şükrü Tabaklar'ın kendilerinden uygunsuz masaj talebinde bulunduğunu iddia etti. Tanık olarak ifade veren otel çalışanı T.S. ise Tabaklar'ın otelin restoran bölümünde erkeklerle uygunsuz şekilde yakınlaştığını söyledi. Öte yandan soruşturma kapsamında otel sahibi M.P.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Tuna Otel'de ortaya çıkan skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mağdur çocukların ifadeleri, bilgi sahibi kişilerin beyanları ve 69 yaşındaki şüpheli iş adamı Şükrü Tabaklar'ın savunmasına ahaber.com.tr ulaştı.

MAĞDURUN İFADESİNDE MASAJ DETAYI 17 yaşındaki mağdur G.D.'nin ifadesinde Şükrü Tabaklar ile otelde görüştüğünü, bir olay sırasında omuzlarına masaj yaptığını ancak daha aşağıya inme isteğini kabul etmediğini belirttiği görüldü. G.D., kendisine özel bölgesine yönelik bir temas olmadığını ifade ederek Tabaklar'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

"BİZ BUNU ŞAKA OLARAK ANLADIK" 17 yaşındaki mağdur E.H.O. ise ifadesinde şunları kaydetti: "Odada tek yatak vardı. Otel bahçesinden sonra odaya çıktık. Orada da alkol aldık. Bu sırada cinsel konuşma olmadı. Herhangi cinsel bir eylem olmadı. Kendilerine masaj yapın dedi, bunu iki defa söyledi. Biz bunu şaka olarak anladık. Biz konuşurken Şükrü'nün farklı ilgileri olan bir insan olduğunu anlamadık. Ben o gece erken ayrıldım. Daha sonrasında basından bu şahsı öğrendim. Bu adam ismimi kötüye çıkardığı için bu şahıstan şikayetçiyim."

ŞÜPHELİ TABAKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ Bazı mağdurlar ise ifadelerinde kendilerine alkol ikram edildiğini, ancak kendilerine yönelik cinsel bir eylem olmadığını belirtti. Şüpheli Şükrü Tabaklar ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.