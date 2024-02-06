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11 şehri yıkan felaket! Büyük yıkımın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdiler
Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş ile afetin etkilediği şehirlerde felaketin yıl dönümünde vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Şehirlerde enkaz noktalarında anma etkinlikleri düzenlenirken, depremzedelerin katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.
Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:44Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:36