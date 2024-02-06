11 şehri yıkan felaket! Büyük yıkımın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdiler

Ailecek meydana akın eden vatandaşlara, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapılıyor.

Gruplar halinde meydanda toplanan vatandaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlatıyor, kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua ediyor.