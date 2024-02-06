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11 şehri yıkan felaket! Büyük yıkımın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdiler

Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş ile afetin etkilediği şehirlerde felaketin yıl dönümünde vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Şehirlerde enkaz noktalarında anma etkinlikleri düzenlenirken, depremzedelerin katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:36
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11 şehri yıkan felaket! Büyük yıkımın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdiler

Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor.

Yoğun sisin kapladığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyor.

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11 şehri yıkan felaket! Büyük yıkımın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdiler

Ailecek meydana akın eden vatandaşlara, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapılıyor.

Gruplar halinde meydanda toplanan vatandaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlatıyor, kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua ediyor.

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11 şehri yıkan felaket! Büyük yıkımın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdiler

İSKENDERUN VE OSMANİYE

İskenderun ilçesinde vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak "deprem nöbeti" tuttu.

Bir enkaz alanına kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, "unutmadık" yazılı pankart da bıraktı.

Gönüllülerce sokaktaki vatandaşlara çay, çorba ve kek ikram edildi.

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11 şehri yıkan felaket! Büyük yıkımın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdiler

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yıkılan binanın enkazının bulunduğu alanda ateş yakarak oturan Zahide Eren Mert, AA muhabirine, felaketi yaşadıkları geceyi sokakta nöbet tutarak geçirmek istediklerini söyledi.

Depremde çok kişinin hayatını kaybettiğini belirten Mert, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi.

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11 şehri yıkan felaket! Büyük yıkımın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdiler

Süleyman Güçlü de 6 Şubat'ı kesinlikle unutmayacaklarını söyledi.

Osmaniye'de ise belediye tarafından düzenlenen anma programı öncesinde vatandaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde bir araya geldi.