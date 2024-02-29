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Firari FETÖ'cülerin lüks saltanatı! Beyin takımının şatafatlı hayatı ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı planını devreye sokan elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerin neredeyse hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. FETÖ'cü hainlerin lüks yaşamı, örgüt tabanında da tartışma yarattı. Türkiye'den kaçırdıkları himmet paralarıyla şatafatlı bir yaşam süren FETÖ yöneticilerini ABD istihbaratı koruyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:38
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Firari FETÖ’cülerin lüks saltanatı! Beyin takımının şatafatlı hayatı ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'den yönettiği örgütte istişare heyeti oluşturdu. Örgütün Türkiye imamlığı, para kasalığı ve mahrem yapılarını yöneten birçok ismi de sözde istişare heyeti üyesi yaptı.

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Firari FETÖ’cülerin lüks saltanatı! Beyin takımının şatafatlı hayatı ortaya çıktı

Darbe girişimi öncesi Amerika'ya kaçan beyin takımı ve aileleri, girişiminin başarılı olması halinde Gülen'le birlikte Türkiye'ye dönme planı yaptı.

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Firari FETÖ’cülerin lüks saltanatı! Beyin takımının şatafatlı hayatı ortaya çıktı

'Himmet/bağış' adı altında topladıkları paraları da yurtdışına çıkaran firariler, bu paraları lüks yaşama ayırdı. SABAH, 18 tepe yöneticinin yaşadığı lüks villalarının fotoğraflarına ulaştı. Lüks hayatları öne çıkan isimler arasında şunlar yer aldı:

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Firari FETÖ’cülerin lüks saltanatı! Beyin takımının şatafatlı hayatı ortaya çıktı

Adem Kalaç: İstişare heyeti üyesi

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Firari FETÖ’cülerin lüks saltanatı! Beyin takımının şatafatlı hayatı ortaya çıktı

Ahmet Kirmiç: FEM Dershanelerinin tamamından örgüt adına sorumluluk yaptı. Marmara bölge ve İstanbul il imamlığı yaptı ve 8 Mayıs 2015'te yurtdışına kaçtı.