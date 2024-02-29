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Firari FETÖ'cülerin lüks saltanatı! Beyin takımının şatafatlı hayatı ortaya çıktı
15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı planını devreye sokan elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerin neredeyse hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. FETÖ'cü hainlerin lüks yaşamı, örgüt tabanında da tartışma yarattı. Türkiye'den kaçırdıkları himmet paralarıyla şatafatlı bir yaşam süren FETÖ yöneticilerini ABD istihbaratı koruyor.
Sabah
Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:01Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:38