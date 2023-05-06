Final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023! Akademik takvim ve tarih bilgisi...www.ataaof.edu.tr

ATA AÖF akademik takvim 2023! "ATA AÖF finalleri online mı, yüz yüze mi olacak?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Bahar dönemi vize sonuçlarının açıklanmasının ardından tarih araştırmaları yapılıyor. Konuya dair bilgi edinmek isteyenler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Akademik takvimini incelemek istiyor. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, ayrıntılar...