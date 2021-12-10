En acı veda! Şehidin nişanlısı yürekleri dağladı: Üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı

Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can ve protokol üyeleri, burada şehidin aile fertlerine başsağlığı diledi. KOAH hastası Murat Ceylan ise yüzde 81 oranında ağır engelli olduğu için oğlunun cenaze namazına katılamadı.