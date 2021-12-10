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En acı veda! Şehidin nişanlısı yürekleri dağladı: Üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı
Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuşun nişanlısı Eda Ceylan, üniforma giyerek asker selamı verdi.
Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:52Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:55