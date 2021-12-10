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En acı veda! Şehidin nişanlısı yürekleri dağladı: Üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuşun nişanlısı Eda Ceylan, üniforma giyerek asker selamı verdi.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:55
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En acı veda! Şehidin nişanlısı yürekleri dağladı: Üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, 9 Aralık günü yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralandı. 28 yaşındaki Ceylan, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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En acı veda! Şehidin nişanlısı yürekleri dağladı: Üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı

Şehit Ceylan'ın naaşı, Hatay'da düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara'ya oradan da kara yolu üzerinden memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

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En acı veda! Şehidin nişanlısı yürekleri dağladı: Üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı

Helallik alınması için Etiler Mahallesi'ndeki baba evine götürülen şehidin naaşı, daha sonra cenaze namazı için Nur Camisi ve Külliyesi'ndeki düzenlenen tören alanına getirildi.

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En acı veda! Şehidin nişanlısı yürekleri dağladı: Üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı

Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can ve protokol üyeleri, burada şehidin aile fertlerine başsağlığı diledi. KOAH hastası Murat Ceylan ise yüzde 81 oranında ağır engelli olduğu için oğlunun cenaze namazına katılamadı.

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En acı veda! Şehidin nişanlısı yürekleri dağladı: Üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
İki kardeşten biri olan şehit Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Zarife, nişanlısı Eda ve ağabeysi Emrah Ceylan, uzun süre gözyaşı döktü.