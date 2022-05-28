HaberlerGaleriEKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
EKPSS 2. tercihler ne zaman? Engelli memur adaylarının heyecanla beklediği tercih takvimi hakkında araştırmalar sürüyor. Bu yılın ilk engelli memur tercihleri 5-14 Ocak'ta alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ikinci tercihlere çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...