EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur adaylarının beklediği 2022 2. tercihler için araştırmalar sürüyor. 2022'nin ilk tercih işlemleri ocak ayında tamamlanmıştı. 24 Nisan'da gerçekleştirilen 2022 EKPSS sınavının sonuçları ise 18 Mayıs'ta açıklanmıştı. Bu sınavın sonuçlarına göre tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...