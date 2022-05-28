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EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS 2. tercihler ne zaman? Engelli memur adaylarının heyecanla beklediği tercih takvimi hakkında araştırmalar sürüyor. Bu yılın ilk engelli memur tercihleri 5-14 Ocak'ta alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ikinci tercihlere çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2022 12:48
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EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur adaylarının beklediği 2022 2. tercihler için araştırmalar sürüyor. 2022'nin ilk tercih işlemleri ocak ayında tamamlanmıştı. 24 Nisan'da gerçekleştirilen 2022 EKPSS sınavının sonuçları ise 18 Mayıs'ta açıklanmıştı. Bu sınavın sonuçlarına göre tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

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EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TERCİH VE ATAMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

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EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz

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EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır.