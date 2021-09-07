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Haberler Galeri Eylül ayı memur alımı ilanları: Binlerce memur alımı için ilanlar yayımlandı! İşte 2021 işe alım ilanları

Eylül ayı memur alımı ilanları: Binlerce memur alımı için ilanlar yayımlandı! İşte 2021 işe alım ilanları

Memur alımı ilanları her gün yoğun şekilde aratılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar ilgili ilanları araştırmaya devam ediyor. Devlet Personel Başkanlığı ise her gün yeni ilanları kamuoyuyla paylaşıyor. İhtiyaçlara göre açılan kadrolara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için güncel ilanları haberimizde derledik. İşte 2021 Eylül ayı memur işe alım ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 13:14
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Eylül ayı memur alımı ilanları: Binlerce memur alımı için ilanlar yayımlandı! İşte 2021 işe alım ilanları

Eylül ayı memur alımı ilanları yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığı tarafndan memur, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Eylül ayı güncel işe alım ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eylül ayı memur alımı ilanları: Binlerce memur alımı için ilanlar yayımlandı! İşte 2021 işe alım ilanları

ADALET BAKANLIĞI
8 SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALINACAKTIR
18 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALINACAKTIR.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
125 MEMUR ALACAK

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Eylül ayı memur alımı ilanları: Binlerce memur alımı için ilanlar yayımlandı! İşte 2021 işe alım ilanları

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 MEMUR ALACAK

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Eylül ayı memur alımı ilanları: Binlerce memur alımı için ilanlar yayımlandı! İşte 2021 işe alım ilanları

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

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Eylül ayı memur alımı ilanları: Binlerce memur alımı için ilanlar yayımlandı! İşte 2021 işe alım ilanları

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 ADET ZABITA MEMURU ALIMI

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK