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Haberler Galeri Son dakika: TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı?

Son dakika: TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı?

Son dakika... TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okullara yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İŞKUR TYP kapsamında başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, TYP kapsamında adaylar nasıl seçiliyor? TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 15:30
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Son dakika: TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı?

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Yüz yüze eğitimlerin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de TYP kapsamında iş ilanları oldu. Her yıl TYP ile okullara yapılan hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için belirli tarihlerde başvurular alınıyor. Adaylar İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden TYP başvurularını yapabiliyor. Peki, TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı?

OKULLARA GÜVENLİK, TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ ALIMI BAŞLADI MI?

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı.

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Son dakika: TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı?

TYP KURA SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kura sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru süreci hangi tarihte sona ereceği ve kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı?

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

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Son dakika: TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı?

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),