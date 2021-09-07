Son dakika: TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı?

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Yüz yüze eğitimlerin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de TYP kapsamında iş ilanları oldu. Her yıl TYP ile okullara yapılan hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için belirli tarihlerde başvurular alınıyor. Adaylar İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden TYP başvurularını yapabiliyor. Peki, TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı? İşte merak edilenler...