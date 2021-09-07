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Son dakika: TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı?
Son dakika... TYP kura sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte okullara yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İŞKUR TYP kapsamında başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, TYP kapsamında adaylar nasıl seçiliyor? TYP kura sonuçları 2021 açıklandı mı? MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli alımı başladı mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...