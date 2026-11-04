28 Şubat zihniyeti yeniden sahnede! Eski CHP'li meclis üyesinden İmam Hatipli öğrencilere skandal sözler

Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Örs, imam hatip öğrencilerini hedef alan skandal sözleriyle tepki çekti. Belediye Meclisinin Kasım ayı 1. oturumunda konuşan Örs, imam hatip okullarına yönelik, "Keşke hiçbiri açılmasaydı. Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımız hepsi imam hatipte." ifadelerini kullandı. Örs'ün sözleri, diğer meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.

28 Şubat döneminde imam hatiplileri hedef alan zihniyet, Arnavutköy Belediye Meclisi kürsüsünde boy gösterdi. ARNAVUTKÖY'DE ESKİ CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN İMAM HATİP OKULLARI HAKKINDA SKANDAL SÖZLER Eski CHP'li, bağımsız Meclis Üyesi Ayhan Örs, imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik skandal açıklamalarıyla gündeme geldi.

İmam hatipli öğrencilerin başarılarını görmezden gelerek bu okulları ve öğrencilerini hedef alan Örs, imam hatiplerin hiç açılmamış olması gerektiğini savundu. Öğrencileri okul kimlikleri üzerinden ötekileştiren sözleri, eğitimde ayrımcı bir yaklaşımın yansıması olarak tepki çekti.

Arnavutköy Belediye Meclisi Kasım ayı 1. oturumunda konuşan Ayhan Örs, imam hatip okullarına yönelik, "Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı. Açtınız ne oldu? Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımız hepsi imam hatipte'' dedi.

ÖRS'E TEPKİ

Öğrencileri okul kimlikleri üzerinden hedef alan bu ifadeler, Arnavutköy Belediye Meclisindeki diğer üyelerin tepkisine neden oldu.