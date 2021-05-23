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Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yangın! Korku dolu anlar yaşandı

Son dakika haberine göre; Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesindeki Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 24 kişi, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 23.05.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 14:26
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Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yangın! Korku dolu anlar yaşandı

Yangın, saat 11.00 sıralarında Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin girişindeki tavanda kaynak yapım sırasında sıçrayan alevler izolasyon malzemeleri üzerine düştü.

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Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yangın! Korku dolu anlar yaşandı

Kısa sürede izolasyonun olduğu bölgede yangın çıktı. Dumanların hastane içine dolmasıyla tedavi gören 11 hasta ve 13 hastane personeli dumandan etkilendi.

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Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yangın! Korku dolu anlar yaşandı

24 kişi ambulanslarla ERÜ Tıp Fakültesi acil servisine sevk edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlerin sardığı tavanı kısa sürede söndürdü.

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Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yangın! Korku dolu anlar yaşandı

Dumandan etkilenen hasta ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yangın! Korku dolu anlar yaşandı

VALİ OLAY YERİNDE

Olayı duyan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın hastaneye geldi. Yangının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Günaydın, "Bugün saat 11.00'de onkoloji servisimizde yapılan tadilat sırasında çıkan yangın sonucu 11 hastamız ve 13 personelimiz yangından etkilendi. Yangına çok kısa sürede müdahale edildi. Ancak duman nedeniyle etkilenen hem hastalarımız hem de personelimiz var. Şu anda tedavileri devam ediyor. Arkadaşlarımızın konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor. Bütün hastalarımıza geçmiş diyorum" diye konuştu.