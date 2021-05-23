HaberlerGaleriErciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yangın! Korku dolu anlar yaşandı
Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde yangın! Korku dolu anlar yaşandı
Son dakika haberine göre; Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesindeki Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 24 kişi, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 23.05.2021 14:26Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 14:26