2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...

MEB AÇIKLAMA YAPTI! 1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?



17 Mayıs'ta okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimi olan öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'inci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime geçmişti. Diğer kademelerde de 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edecek.