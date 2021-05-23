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Haberler Galeri 2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...

2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...

2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında uzaktan eğitime devam eden okullar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. 1 Haziran'da kademeli normalleşme için atılacak adımlar sonrasında okulların durumu belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, 2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...

Giriş Tarihi: 23.05.2021 18:13
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2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...

2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde okulların ne zaman açılıp, kapanacağı yer alıyor. 1 Haziran'da normalleşme adımlarının atılacak olması sonrasında okullar için alınacak karar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, belirli aralıklarla öğrencileri bilgilendirmeyi sürdürüyor. İşte, 2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...

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2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...

MEB AÇIKLAMA YAPTI! 1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

17 Mayıs'ta okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimi olan öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'inci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime geçmişti. Diğer kademelerde de 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edecek.

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2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran sonrasında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili kararın bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

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2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.

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2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir" denildi.