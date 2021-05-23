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2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...
2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında uzaktan eğitime devam eden okullar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. 1 Haziran'da kademeli normalleşme için atılacak adımlar sonrasında okulların durumu belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, 2021 okullar ne zaman yaz tatiline girecek? 2020-2021 okullar ayın kaçında kapanacak? 1 Haziran...
Giriş Tarihi: 23.05.2021 18:13
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