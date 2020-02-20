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Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!

Emekliler 2000 TL bayram ikramiyesi için gün sayıyor. Milyonlarca emekliye ödenecek bayram ikramiyesi için gözler Mayıs ayına çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bu yıl emekliler promosyon ödemesinin yanı sıra Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesine ikramiye alacak. İkramiyenin ödeneceği tarihler de büyük ölçüde belli oldu. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs ayının üçüncü haftasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı'nda ise ikramiyelerin ödenme tarihi için Temmuz ayı öne çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.02.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 14:32
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Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye 2000 TL ikramiye için milyonlarca emekli araştırma yapıyor. Emekliler için bu yıl promosyon ve ikramiye yılı olacak. Bankalardan promosyon alacak vatandaşlar, aynı zamanda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde de ikramiye alacak. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl her bayram öncesi 1000 TL olarak hesaplara yatmıştı. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeden yararlanmak için başvuruya gerek olmayacak. İşte, 2020 emekli ikramiyesi için merak edilen son bilgiler!

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Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!

TARİHLER BELLİ OLDU

Emekliler bu yıl hem banka promosyonu hem de bayram ikramiyesi ile ek gelir elde edecek. Bu yıl da emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarda değişiklik olmazsa emeklilerin hesabına biner lira yatırılacak.

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Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!

Tutarda artış olup olmayacağı merak edilirken, ikramiyenin ödeneceği tarihler de büyük ölçüde belli oldu.

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Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor.

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Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!

Söz konusu ödemeden, bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Bu kişiler, bu yıl 2 bin lira ikramiye almış olacak. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor.