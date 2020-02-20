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Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
Emekliler 2000 TL bayram ikramiyesi için gün sayıyor. Milyonlarca emekliye ödenecek bayram ikramiyesi için gözler Mayıs ayına çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bu yıl emekliler promosyon ödemesinin yanı sıra Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesine ikramiye alacak. İkramiyenin ödeneceği tarihler de büyük ölçüde belli oldu. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs ayının üçüncü haftasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı'nda ise ikramiyelerin ödenme tarihi için Temmuz ayı öne çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.02.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 14:32
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