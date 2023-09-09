Ekrem İmamoğlu'ndan değişim resti! 100. yıl partisine katılmadı CHP'yi topa tuttu: Vaadim olsun...

28 Mayıs seçimlerinden sonra paramparça olan CHP'de, değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul ilişkisi bir anda yerini soğuk savaşa bıraktı. Dün akşam CHP'nin 100. yıl partisine katılmayan İmamoğlu, 'gündemin yoğunluğu' bahanesine sarılırken kaleme aldığı yazıda partisine verdi veriştirdi.

Giriş Tarihi: 09.09.2023 11:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL