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Ekrem İmamoğlu'ndan değişim resti! 100. yıl partisine katılmadı CHP'yi topa tuttu: Vaadim olsun...

28 Mayıs seçimlerinden sonra paramparça olan CHP'de, değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul ilişkisi bir anda yerini soğuk savaşa bıraktı. Dün akşam CHP'nin 100. yıl partisine katılmayan İmamoğlu, 'gündemin yoğunluğu' bahanesine sarılırken kaleme aldığı yazıda partisine verdi veriştirdi.

Giriş Tarihi: 09.09.2023 11:37
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Ekrem İmamoğlu’ndan değişim resti! 100. yıl partisine katılmadı CHP’yi topa tuttu: Vaadim olsun...

Seçimler bitti ancak CHP'de kavganın sonu gelmedi. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi, partiyi hareketlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekrem İmamoğlu’ndan değişim resti! 100. yıl partisine katılmadı CHP’yi topa tuttu: Vaadim olsun...

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yarışından çekildi. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek verdi.

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Ekrem İmamoğlu’ndan değişim resti! 100. yıl partisine katılmadı CHP’yi topa tuttu: Vaadim olsun...

KUTLAMALARA KATILMADI!

Değişim krizinin aşılamadığı CHP'de dün akşam 100. Yılı kutlama etkinlikleri gerçekleşti. Tüm partililer, CHP'li belediye başkanları hatta 'genel başkan olmaya hazırım' diyen Özgür Özel bile kutlamalara gitti. Yalnızca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eksikti…

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Ekrem İmamoğlu’ndan değişim resti! 100. yıl partisine katılmadı CHP’yi topa tuttu: Vaadim olsun...

Herkes, genel başkanı olma hevesine kapıldığı partinin kutlamasına katılmayan Ekrem İmamoğlu'nun mazeretini merak etti.

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Ekrem İmamoğlu’ndan değişim resti! 100. yıl partisine katılmadı CHP’yi topa tuttu: Vaadim olsun...

MAZERETİ 'YOĞUNLUK'

Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun gündemindeki yoğunluktan dolayı davete gitmediği belirtildi.