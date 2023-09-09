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Haberler Galeri Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...

Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...

"Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türk televizyonunun vazgeçilmez dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar," 640. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Son bölümlerinde yaşananlar, izleyicileri büyük bir merak içinde bırakmış durumda. 639. bölümün sonunda Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in başından vurulmuş halde yerde yattığı sahne, izleyicileri şoke etti ve karakterin akıbeti merak konusu oldu. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 09.09.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 09:58
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Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...

Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar," 2006 yılında başladığı uzun soluklu serüvenine 18. sezon ile devam ediyor. Son bölümlerde yaşanan gelişmeler, izleyicileri büyük bir şaşkınlık ve merak içinde bıraktı. Yayınlanan son bölümde, Rıza Baba karakterinin cenaze töreninin düzenlendiği sahneler büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme, Zafer Ergin'in diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusunu gündeme getirdi.

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Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...

ARKA SOKAKLAR'DA RIZA BABA ÖLECEK Mİ?

Rıza Baba'nın 639. bölümünde intihar ettiğinin görülmesinin ardından yeni bölüm fragmanında öldüğü ve cenazesinin kaldırıldığı görülüyor.

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Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...

ZAFER ERGİN ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar dizisinde 17 sezondur Emniyet Amiri Rıza Soylu karakterine hayat veren Zafer Ergin'in canlandırdığı karakter 18'inci sezon ilk bölümde intihar ettiğinin görüldü.

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Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...

8 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek olan 640. bölüm fragmanında ise Rıza Baba için cenaze töreni düzenlendiği görülüyor. Ardından ise eşinin Rıza Baba'nın mezarı başında ağladığı gösteriliyor.

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Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...

Rıza Baba'nın başına gelenler, karaktere hayat veren Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu.