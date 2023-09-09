Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...

"Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türk televizyonunun vazgeçilmez dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar," 640. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Son bölümlerinde yaşananlar, izleyicileri büyük bir merak içinde bırakmış durumda. 639. bölümün sonunda Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in başından vurulmuş halde yerde yattığı sahne, izleyicileri şoke etti ve karakterin akıbeti merak konusu oldu. İşte, detaylar...