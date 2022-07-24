EGM'den hizmetli alımı ilanı: 2022 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
EGM hizmetli alımı başvuru tarihi ne zaman? İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli destek personeli alınacak. Hizmetli kadrosuna yapılacak alımlar için ilan yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından başvuru tarihi, şartlar ve sözlü sınava ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, EGM hizmetli alımı hangi tarihte? 2022 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.07.2022
10:12
EGM hizmetli alımı başvuru ne zaman başlıyor? Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatına 21 sözleşmeli destek personeli (Hizmetli) alımı yapılacak. EGM hizmetli alımı ilanı ile birlikte başvuru detayları belli oldu. Peki, EGM hizmetli alımı hangi tarihte? 2022 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...
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EGM TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Başvurular 01 - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek.
EGM HİZMETLİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
* 2020 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
* Emniyet Teşkilatı Sağlık ŞartlarıYönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
* Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
* Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
* Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamakta olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.