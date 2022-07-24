EGM'den hizmetli alımı ilanı: 2022 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

EGM hizmetli alımı başvuru tarihi ne zaman? İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli destek personeli alınacak. Hizmetli kadrosuna yapılacak alımlar için ilan yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından başvuru tarihi, şartlar ve sözlü sınava ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, EGM hizmetli alımı hangi tarihte? 2022 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...