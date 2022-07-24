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Haberler Galeri AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te eğitimini sürdüren öğrencilerden mezuniyet 3 ders sınavına başvuru yapan öğrenciler, bugün sınavda ter dökecek. Mezuniyet heyecanı yaşan öğrenciler, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 09:42
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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı başvuruşaro 15 Temmuz'da sona ermişti. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler bugün sınava katılıyor. Sınav heyecanı yaşayan öğrenciler, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye geçti. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Temmuz'da gerçekleştirilen AUZEF mezuniyete 3 ders sınavının sonuç tarihi henüz belli olmadı. Ancak, açıköğretim sınavlarının sonuçları, sınavın bitiminin ardından 15 gün içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçlarının Ağustos ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI HAKKINDA

Mezuniyete üç ders sınavı her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılır.

Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan ortalamayı (minimum 2.00 AGNO notu) sağlayamayan öğrenciler en fazla üç tane DC, DD (koşullu başarılı) harf notu olan derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

ÜÇ TEK DERS SINAVI

Öğrencilerin mezuniyete üç ders sınavına girebilmesi için sınavın yapıldığı ilgili eğitim öğretim yılı içindeki dönemlerden herhangi birinde kayıt yenilemiş (devamlı öğrenci) olması gerekir.

Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin ilgili derse ait harf notları en son girdikleri sınava göre belirlenir.