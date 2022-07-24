AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te eğitimini sürdüren öğrencilerden mezuniyet 3 ders sınavına başvuru yapan öğrenciler, bugün sınavda ter dökecek. Mezuniyet heyecanı yaşan öğrenciler, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.07.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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