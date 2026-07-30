Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a suç duyurusu: "1 milyon 150 bin lira" rüşvet iddiası

Yeni Parti'ye desteğini açıklayan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hakkında, bir iş insanının rüşvet, baskı ve tehdit iddialarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü. Müşteki, toplam 1 milyon 150 bin lira verdiğini iddia ederken işletmesinin buna rağmen kapatıldığını savundu.

Yeni Parti'ye desteğini açıklayan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hakkında rüşvet iddiaları yargıya taşındı. Edremit'te faaliyet gösteren iş insanı Bülent E., baskı ve tehdit altında para vermek zorunda kaldığını öne sürerek Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre müşteki, belediyeye ait bir arsayı önceki yönetim döneminde kiraladığını, mevcut yönetim döneminde ise işletmesini kapatma yönünde baskılarla karşılaştığını iddia etti.

İŞLETMESİNİN KAPATILACAĞI İDDİASI

Edremit'te mobilya ticareti yapan Bülent E. isimli iş insanı, önceki yönetim zamanında belediyeye ait bir arsayı kiraladığını, mevcut yönetim döneminde ise kendisine baskı yapıldığını ve rüşvet vermemesi halinde işletmesinin kapatılacağı yönünde tehditlere maruz kaldığını iddia etti.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN 400 BİN LİRA TALEP Belediye başkanı ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen 'Derya' isimli bir şahsın, sorunun çözümü için 400 bin lira talep ettiği, Bülent E.'nin de mecburen bu parayı verdiği öne sürüldü. Rüşvet sonrası belediye başkanının mağdur esnafa randevu vererek görüştüğü, "Faaliyetlerine geçici olarak izin veriyoruz" dediği iddia edildi.