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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a suç duyurusu: "1 milyon 150 bin lira" rüşvet iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Parti'ye desteğini açıklayan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hakkında, bir iş insanının rüşvet, baskı ve tehdit iddialarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü. Müşteki, toplam 1 milyon 150 bin lira verdiğini iddia ederken işletmesinin buna rağmen kapatıldığını savundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a suç duyurusu: "1 milyon 150 bin lira" rüşvet iddiası 1

Yeni Parti'ye desteğini açıklayan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hakkında rüşvet iddiaları yargıya taşındı. Edremit'te faaliyet gösteren iş insanı Bülent E., baskı ve tehdit altında para vermek zorunda kaldığını öne sürerek Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a suç duyurusu: "1 milyon 150 bin lira" rüşvet iddiası 2

Sabah'ta yer alan habere göre müşteki, belediyeye ait bir arsayı önceki yönetim döneminde kiraladığını, mevcut yönetim döneminde ise işletmesini kapatma yönünde baskılarla karşılaştığını iddia etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a suç duyurusu: "1 milyon 150 bin lira" rüşvet iddiası 3

İŞLETMESİNİN KAPATILACAĞI İDDİASI
Edremit'te mobilya ticareti yapan Bülent E. isimli iş insanı, önceki yönetim zamanında belediyeye ait bir arsayı kiraladığını, mevcut yönetim döneminde ise kendisine baskı yapıldığını ve rüşvet vermemesi halinde işletmesinin kapatılacağı yönünde tehditlere maruz kaldığını iddia etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a suç duyurusu: "1 milyon 150 bin lira" rüşvet iddiası 4

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN 400 BİN LİRA TALEP

Belediye başkanı ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen 'Derya' isimli bir şahsın, sorunun çözümü için 400 bin lira talep ettiği, Bülent E.'nin de mecburen bu parayı verdiği öne sürüldü. Rüşvet sonrası belediye başkanının mağdur esnafa randevu vererek görüştüğü, "Faaliyetlerine geçici olarak izin veriyoruz" dediği iddia edildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a suç duyurusu: "1 milyon 150 bin lira" rüşvet iddiası 5

3 AYRI ÇEK İMZALATILDI

Ayrıca bununla da yetinmeyen Belediye Başkanının, esnafı bu kez Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın'a yönlendirdiği, bu şahsın da mağdur vatandaştan bu kez 750 bin lira rüşvet istediği iddia edildi. Bu kapsamda esnafa 3 ayrı çek imzalatıldığı aktarıldı. Bu ödeme sonrası, kendisine 2026 yılı ocak ayına kadar faaliyetine devam edeceğine yönelik sözlü taahhütte bulunuldu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a suç duyurusu: "1 milyon 150 bin lira" rüşvet iddiası 6

İŞLETMESİNİN FAALİYETİNE ZORLA SON VERİLDİ
İş insanının söz konusu alanda büyük ölçekli bir çadır kurduğu ve mobilya satışı yaptığı öğrenildi. Tüm rüşvetlere rağmen Eylül 2025'te Bülent E.'nin işletmesinin faaliyetine zorla son verildiği, bölgedeki çadırının yıktırıldığı, malzemelerinin de büyük zarar gördüğü bildirildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a suç duyurusu: "1 milyon 150 bin lira" rüşvet iddiası 7

"MEVCUT ZARARIM 50 MİLYON LİRA"

Konuya ilişkin konuşan Bülent E., "Hem rüşvet aldılar hem yerime el koydular. Ticari hayatımı bitirdiler. İşletmem gitti, ürünlerim zarar gördü. Mevcut zararım 50 milyon lira. Hepimiz bunların zihniyetinden yaka silkiyoruz." dedi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a suç duyurusu: "1 milyon 150 bin lira" rüşvet iddiası 8

"ÖNCE ALLAH'A SONRA DEVLETİME HAVALE EDİYORUM"
Bülent E., devamında ise şöyle konuştu: "Devletime sığınıyorum, adalete sığınıyorum. Ayrıca orada belediye başkanının yakını olduğunu değerlendirdiğimiz kişiler tarafından yeni bir işletme kurulduğu bilgisine de ulaştık. Bunlar canımızı çok yaktılar. Önce Allah'a sonra devletime havale ediyorum"

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