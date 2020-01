E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman sorusu için 2020 yılında da yoğun araştırma sürüyor. Öğrenciler 15 günlük sömestr tatili için şimdiden heyecanlanırken öğretmenler de E-Okul VBS sisteminden not girişi yapıyor. Peki, E-Okul ne zaman kapanacak? e-Okul sistemi üzerinden, öğrenciler ve veliler not bilgisi, devamsızlık bilgisi, sınav tarihleri ve daha birçok eğitim bilgilerine ulaşabiliyor.