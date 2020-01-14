14 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?

E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman? E-Okul ne zaman kapanıyor sorusu gündemde yer alan konulardan birisi. Öğrencilerin karne almasına sayılı gün kala E-Okul ne zaman kapanacak sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Karne gününün yaklaşmasıyla VBS not girişinin son gününün ne zaman olduğuna ilişkin öğretmenler bilgi edinmek istiyor. E-Okul VBS sistemi üzerinden öğrenciler tüm notlarını ve devamsızlık bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 18:55
  • 1
  • 9
E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?

E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman sorusu için 2020 yılında da yoğun araştırma sürüyor. Öğrenciler 15 günlük sömestr tatili için şimdiden heyecanlanırken öğretmenler de E-Okul VBS sisteminden not girişi yapıyor. Peki, E-Okul ne zaman kapanacak? e-Okul sistemi üzerinden, öğrenciler ve veliler not bilgisi, devamsızlık bilgisi, sınav tarihleri ve daha birçok eğitim bilgilerine ulaşabiliyor.

  • 2
  • 9
E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?

e-Okul giriş işlemi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresine bilgisayardan, tabletten veya mobilden giriş yapmak gerekiyor.

  • 3
  • 9
E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?

Açılan pencerenin sağ kısmında bulunan Veli Bilgilendirme Sistemi başlığı altında, bazı bilgiler istenecektir. Bu bilgiler güvenlik kodu, öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarasıdır. Bilgileri doğru girdikten sonra e-Okul giriş işlemi için ikinci aşama ekrana gelir.

  • 4
  • 9
E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?

Bu aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri istenmektedir. İstenen bilgiler arasında cilt no, aile sıra no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe, öğrenci okul numarası ve öğrencinin resmi yer almaktadır. Bu bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul giriş işlemi tamamlanır ve ana ekran açılır.

  • 5
  • 9
E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?

Ana ekranda sol bölümde bir menü yer almaktadır. Bu menüde Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları, Nakil Durumu ve Şube Yazılı Ortalamaları gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında tercih yaparak görüntülemek istenen bilgiler görüntülenebilir.