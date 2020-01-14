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E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman? E-Okul ne zaman kapanıyor sorusu gündemde yer alan konulardan birisi. Öğrencilerin karne almasına sayılı gün kala E-Okul ne zaman kapanacak sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Karne gününün yaklaşmasıyla VBS not girişinin son gününün ne zaman olduğuna ilişkin öğretmenler bilgi edinmek istiyor. E-Okul VBS sistemi üzerinden öğrenciler tüm notlarını ve devamsızlık bilgilerini görüntüleyebiliyor.
Giriş Tarihi: 14.01.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 18:55
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E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
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E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
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E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
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E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
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E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?