Dünyanın izlediği konuşmayı böyle gördüler: Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?

Şeyh Hatib, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ümmetin tüm sorunlarını kapsadığını ve gönüllere hitap ettiğini vurgulayarak, "Başkan Erdoğan dünya liderlerine sadece Türkiye'nin sorunlarını değil ümmetin davalarını haykırmış oldu. Bu çok büyük bir çıkıştı ve bu liderin ümmetin sorunlarını dert edindiğine dair kanaatimizi ve kendisine olan güvenimizi arttırıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Başkan Erdoğan'ın başta Kudüs ve Filistin davası olmak üzere ümmetin davasını savunduğunu belirten Şeyh Hatib, "Erdoğan, ümmetin kutsal davasını savunarak büyük bir şeref ve onura nail olmuştur. Bu öyle bir şeref ve onurdur ki Arap liderleri buna asla nail olamazlar ve hak da etmiyorlar. Dolayısıyla bu lider, ümmetin derdini göğsünde taşıdığını bir kez daha vurgulamıştır." değerlendirmesinde bulundu.



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