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Dünyanın izlediği konuşmayı böyle gördüler: Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasında Filistin davasını cesur sözlerle dünya gündemine taşıması Filistin'de memnuniyetle karşılandı. 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib, "Başkan Erdoğan dünya liderlerine sadece Türkiye'nin sorunlarını değil ümmetin davalarını haykırmış oldu. Bu çok büyük bir çıkıştı ve bu liderin ümmetin sorunlarını dert edindiğine dair kanaatimizi ve kendisine olan güvenimizi arttırıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Erdoğan, ümmetin kutsal davasını savunarak büyük bir şeref ve onura nail olmuştur. Bu öyle bir şeref ve onurdur ki Arap liderleri buna asla nail olamazlar ve hak da etmiyorlar. Dolayısıyla bu lider, ümmetin derdini göğsünde taşıdığını bir kez daha vurgulamıştır" dedi. Mısırlı gazeteci Ahmed Mansur da "Filistin konusunda Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?" ifadelerini kullandı. Filistin medyası da Erdoğan'ın konuşmasını manşetlerine taşıyarak, sözlerine haberlerinde geniş yer ayırdı.
Giriş Tarihi: 26.09.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 11:54
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