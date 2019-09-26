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Dünyanın izlediği konuşmayı böyle gördüler: Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasında Filistin davasını cesur sözlerle dünya gündemine taşıması Filistin'de memnuniyetle karşılandı. 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib, "Başkan Erdoğan dünya liderlerine sadece Türkiye'nin sorunlarını değil ümmetin davalarını haykırmış oldu. Bu çok büyük bir çıkıştı ve bu liderin ümmetin sorunlarını dert edindiğine dair kanaatimizi ve kendisine olan güvenimizi arttırıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Erdoğan, ümmetin kutsal davasını savunarak büyük bir şeref ve onura nail olmuştur. Bu öyle bir şeref ve onurdur ki Arap liderleri buna asla nail olamazlar ve hak da etmiyorlar. Dolayısıyla bu lider, ümmetin derdini göğsünde taşıdığını bir kez daha vurgulamıştır" dedi. Mısırlı gazeteci Ahmed Mansur da "Filistin konusunda Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?" ifadelerini kullandı. Filistin medyası da Erdoğan'ın konuşmasını manşetlerine taşıyarak, sözlerine haberlerinde geniş yer ayırdı.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 11:54
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Dünyanın izlediği konuşmayı böyle gördüler: Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Filistin davasını bir kez daha cesur sözlerle dünya gündemine taşıması, Filistin'de memnuniyetle karşılandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmadaki Filistin'e ilişkin tarihi ve cesur sözleri dolayısıyla teşekkür etti.

ERDOĞAN'IN TARİHİ KONUŞMASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Dünyanın izlediği konuşmayı böyle gördüler: Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?

Heniyye, Cumhurbaşkanı'na hitaben yayımladığı açık mektubunda, Erdoğan'ın BM'de dünya liderlerine "1947'den günümüze Filistin topraklarını yansıtan haritayı" göstererek yaptığı tarihi konuşmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Hamas lideri, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"BM Genel Kurulunda dünya liderleri karşısında, Filistin'in işgal altındaki toprakları ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunuzu ifade ettiğiniz konuşmanızı, işgal altındaki Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunan sözlerinizi ve Filistin'in tarihi haritasını göstermenizi hem Filistin'de hem de diasporada yaşayan halkımızla birlikte büyük bir ilgi ve takdirle izledik. Böylesi bir konuşmaya bu tür toplantılarda ilk kez tanık olundu. Filistin halkı İsrail'in 70 yılı aşkın süredir devam eden işgal siyasetini gözler önüne seren ve Filistin ulusal hakları ile ilkelerinin tasfiye edilmesi karşısında sessiz kalan ülkelerin tutumlarını ortaya koyan bu cesur, tarihi konuşmanızdan dolayı büyük gurur duyuyor."

ERDOĞAN'IN TARİHİ KONUŞMASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Dünyanın izlediği konuşmayı böyle gördüler: Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?

"ERDOĞAN ÜMMETİ TEMSİL ETTİĞİNİ İSPAT ETTİ"

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmayla bir kez daha sadece Türkiye'yi değil İslam ümmetinin tamamını temsil ettiğini ispat ettiğine dikkati çekti.

ERDOĞAN'IN TARİHİ KONUŞMASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Dünyanın izlediği konuşmayı böyle gördüler: Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?

Şeyh Hatib, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ümmetin tüm sorunlarını kapsadığını ve gönüllere hitap ettiğini vurgulayarak, "Başkan Erdoğan dünya liderlerine sadece Türkiye'nin sorunlarını değil ümmetin davalarını haykırmış oldu. Bu çok büyük bir çıkıştı ve bu liderin ümmetin sorunlarını dert edindiğine dair kanaatimizi ve kendisine olan güvenimizi arttırıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Başkan Erdoğan'ın başta Kudüs ve Filistin davası olmak üzere ümmetin davasını savunduğunu belirten Şeyh Hatib, "Erdoğan, ümmetin kutsal davasını savunarak büyük bir şeref ve onura nail olmuştur. Bu öyle bir şeref ve onurdur ki Arap liderleri buna asla nail olamazlar ve hak da etmiyorlar. Dolayısıyla bu lider, ümmetin derdini göğsünde taşıdığını bir kez daha vurgulamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'IN TARİHİ KONUŞMASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Dünyanın izlediği konuşmayı böyle gördüler: Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?

ALTUN'DAN NETANYAHU'YA TEPKİ

Cumhurbaşkanı'nın Genel Kuruldaki konuşmasından kısa bir süre sonra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajda, Erdoğan'a karşı çirkin ithamlarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi.