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Dünya Türkiye'nin Kovid-19'la mücaledeki başarısını konuşuyor! The Economist'ten büyük övgü
Dünya, Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını konuşmaya devam ediyor. Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin salgına karşı doğru yaptıklarını anlatan bir yazı yayımladı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası görülmeden önce de Türkiye'nin salgınla mücadelede "önde gelen bir örnek" olduğunun konuşulduğu aktarılan yazıda, Türkiye'nin karantina önlemlerinden çıkarken de alkışı hak edecek nedenleri olduğu ifade edildi.
Giriş Tarihi: 04.07.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 18:32
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