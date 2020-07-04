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Haberler Galeri Dünya Türkiye'nin Kovid-19'la mücaledeki başarısını konuşuyor! The Economist'ten büyük övgü

Dünya Türkiye'nin Kovid-19'la mücaledeki başarısını konuşuyor! The Economist'ten büyük övgü

Dünya, Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını konuşmaya devam ediyor. Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin salgına karşı doğru yaptıklarını anlatan bir yazı yayımladı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası görülmeden önce de Türkiye'nin salgınla mücadelede "önde gelen bir örnek" olduğunun konuşulduğu aktarılan yazıda, Türkiye'nin karantina önlemlerinden çıkarken de alkışı hak edecek nedenleri olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 18:32
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Dünya Türkiye'nin Kovid-19'la mücaledeki başarısını konuşuyor! The Economist'ten büyük övgü

Ülkede ilk Kovid-19 vakası görülmeden önce de Türkiye'nin salgınla mücadelede "önde gelen bir örnek" olduğunun konuşulduğu aktarılan yazıda, Türkiye'nin karantina önlemlerinden çıkarken de alkışı hak edecek nedenleri olduğu ifade edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya Türkiye'nin Kovid-19'la mücaledeki başarısını konuşuyor! The Economist'ten büyük övgü

SALGINI AVRUPA VE AMERİKA'DAN ÇOK DAHA İYİ ELE ALDI

Yazıda, Türkiye'nin, salgını Avrupalı ve Amerikalı müttefiklerinin pek çoğundan daha iyi ele aldığı belirtildi.

Türkiye'nin geleneksel karantina önlemlerine meydan okuduğu ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

Yetkililer tüm ekonomiyi durdurmak yerine, gençlerin ve yaşlıların evde kalmalarını, işletmelerin ve çalışanların işe başlamalarını istedi. Büyük şehirlerde hafta sonları ve tatillerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı iç hat uçuşları 1 Haziran'da yeniden başladı. Kafeler, restoranlar, plajlar ve parklar yeniden açıldı ancak çocuklar ve 65 yaş ve üstü vatandaşların haftada birkaç saatten fazla dışarda kalmasına izin verilmedi.

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Dünya Türkiye'nin Kovid-19'la mücaledeki başarısını konuşuyor! The Economist'ten büyük övgü

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ İŞE YARAMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Türkiye'nin stratejisi işe yaramış gibi görünüyor. En savunmasız olanlar, pandeminin en kötüsünden sakınılırken hastalığa yakalanan çoğunlukla çalışma yaşındaki yetişkinler iyileşti. Vaka sayısına rağmen ölüm sayısı düşük seyretti. Bir ay öncesinde 5 binin üzerinde bir seviyede olan yeni vaka sayısı, mayıs ayının ortasından bu yana günde 1.000 civarında gerçekleşti. Ölüm sayısı hiçbir zaman günde 127'den fazla olmadı.

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Dünya Türkiye'nin Kovid-19'la mücaledeki başarısını konuşuyor! The Economist'ten büyük övgü

Türkiye, Fransa ile aynı test oranına ve İngiltere'nin 10 katından daha düşük bir ölüm oranına sahip. Demografi önemli. OECD ülkeleri arasında yalnızca Meksika ve Kolombiya'da 65 yaş ve üzerindeki insanların oranı Türkiye'den daha düşük. Avrupa ve Amerika'da da virüsün yayılma alanı haline gelen bakım evlerinde çok az yaşlı Türk yaşıyor."

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Dünya Türkiye'nin Kovid-19'la mücaledeki başarısını konuşuyor! The Economist'ten büyük övgü

"TÜRKİYE BU MESELEDE ZİRVEYE OYNADI."

The Economist'teki yazıda, "Bir salgın sırasında işletmeleri açık tutan herhangi bir ülke, sağlık sisteminin bunun sonuçlarıyla başa çıkabileceğinden daha da emin olmak zorundadır. Türkiye bu meselede zirveye oynadı." denildi.