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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren vatandaşlar, 2019-2020 bahar dönemi final sınavına katılıyorlar. AÖF final sınavının tamamlanmasına kısa bir süre kala, sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 04.07.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 12:56
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