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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren vatandaşlar, 2019-2020 bahar dönemi final sınavına katılıyorlar. AÖF final sınavının tamamlanmasına kısa bir süre kala, sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 12:56
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından bahar dönemi final sınavı 24 Haziran'da başladı. Sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladılar. 2020 AÖF final sınavı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF bahar dönemi final sonu sınavları 24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacak.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sınav 8 Temmuz'da tamamlanacak. Buna göre, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.