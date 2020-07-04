AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından bahar dönemi final sınavı 24 Haziran'da başladı. Sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladılar. 2020 AÖF final sınavı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...