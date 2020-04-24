Dünya koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ne kadar? 24 Nisan koronodan kaç kişi öldü?

Son dakika... Dünyada koronavirüs son durum nedir? Türkiye'de corona virüsü vaka ve vefat edenlerin sayısı kaç oldu? Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkili olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüse ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Öte yandan dünya genelinde koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronodan kaç kişi öldü? İşte 24 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 17:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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