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Haberler Galeri Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?

Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?

Açıköğretim online sınav tarihleri belli oldu. Eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler için online sınav yapılacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2019-2020 bahar dönemi vize sınavının online yapılacağını duyurmuştu. Peki, açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 17:03
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Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?

Açıköğretim sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından bahar dönemi vize sınavlarının tarihleri açıklandı. Bilindiği üzere, koronavirüsle mücadele kapsamında bahar dönemi vize sınavlarının online yapılacağı açıklanmıştı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav tarihlerini merak ediyorlar. Peki, açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak? İşte cevaplar...

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Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?

AÇIKÖĞRETİM ONLİNE SINAV NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 18 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 4-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

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Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

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Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 7 Mayıs'a kadar sınavlara girilebilecek.

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Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?

AÖF SINAV SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşacak ve sınav süresi 30 dakika olacak. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.