Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?

Açıköğretim online sınav tarihleri belli oldu. Eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler için online sınav yapılacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2019-2020 bahar dönemi vize sınavının online yapılacağını duyurmuştu. Peki, açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL