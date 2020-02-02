Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?

Domuz gribi belirtileri nelerdir? Son günlerde salgın nedeniyle vatandaşların sağlığını tehdit eden domuz gribi tedavisi nasıl yapılır? Domuz gribinden korunma yolları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Temel olarak grip ile arasında pek bir fark olmayan bu hastalık, toplumda büyük bir kesimin daha önceden bu virüs ile karşılaşmamış ve bu hastalığa karşı bağışıklık kazanamamış olması nedeniyle normal gribe göre daha ağır bir tablo şeklinde seyretmektedir. İşte, vatandaşları günlerce yatağa düşüren domuz gribi belirtileri ve tedavisi…