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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
Doğu Anadolu fay hattı Elazığ depreminden sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor? Türkiye'de birçok il deprem tehlikesi altında bulunuyor. 5 farklı deprem bölgesi bulunan ülkemizde, birçok il 1. derece deprem bölgesi olarak nitelendiriliyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? İşte binlerce kişinin merak ettiği bilgiler…
Giriş Tarihi: 26.01.2020 01:15 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 01:19
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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?