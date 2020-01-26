Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde geçiyor? Türkiye fay hatları yoğun şekilde sorgulanıyor. Türkiye'nin birçok ilinden fay hatları geçiyor ve deprem riski altında bulunuyor. Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından gözler Doğu Anadolu fay hattı için çevrildi. Deprem gerçeği bir kez daha kendisini hatırlatırken, illerimizde her zaman deprem riski olduğunu unutmamalıyız. İşte, Türkiye fay hatları hakkında merak edilenler…