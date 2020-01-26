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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

Doğu Anadolu fay hattı Elazığ depreminden sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor? Türkiye'de birçok il deprem tehlikesi altında bulunuyor. 5 farklı deprem bölgesi bulunan ülkemizde, birçok il 1. derece deprem bölgesi olarak nitelendiriliyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? İşte binlerce kişinin merak ettiği bilgiler…

Giriş Tarihi: 26.01.2020 01:15 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 01:19
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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde geçiyor? Türkiye fay hatları yoğun şekilde sorgulanıyor. Türkiye'nin birçok ilinden fay hatları geçiyor ve deprem riski altında bulunuyor. Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından gözler Doğu Anadolu fay hattı için çevrildi. Deprem gerçeği bir kez daha kendisini hatırlatırken, illerimizde her zaman deprem riski olduğunu unutmamalıyız. İşte, Türkiye fay hatları hakkında merak edilenler…

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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

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Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMA

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor.