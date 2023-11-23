Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı | ZAHA sahadaki yerini ilk kez aldı

SİVİLLER VE PERSONEL KURTARILDI

Senaryo gereği çatışma yaşanırken bu sırada hem denizde hem karada hareket edebilen yerli üretim ZAHA da ilk defa kullanıldı. TCG Anadolu'dan ayrılan 3 ZAHA denizden gelerek karaya çıktı. Ardından da LCM gemileri ile askeri personel ve ZPT'ler getirildi. Heyecanlı anların yaşandığı tatbikatta deprem sonrası yaşanan kaos ortamında kalan siviller ve personel kurtarıldı. Kurtarılanlar, gerekli kontroller yapıldıktan sonra LCM gemileriyle güvenli bölgeye taşındı.

